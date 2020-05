Przepis na tradycyjny bigos z młodej kapusty - polska kuchnia w UK [wideo]

ZOBACZ wideo, w którym krok po kroku zobaczysz, jak go przyrządzić.

Bigos z młodej kapusty to łatwe w przygotowaniu danie.

Fot: Wikimedia Commons

Jak przyrządzić smakowity bigos z młodej kapusty? W sieci można znaleźć wiele receptur na to tradycyjnie polskie danie, ale nam przypadł to gustu właśnie ten przepsi na bigos!

Bigos to tradycyjna potrawa nie tylko dla kuchni polskiej, ale również tej litewskiej i białoruskiej. Zasadniczo przyrządza się ją z kapusty i mięsa. Mówi się, że bigos "narodził się" w XV wieku, gdy pewna oszczędna gospodyni szukała sposobu, jak wykorzystać resztki jedzenia, które zostały jej po świętach.

ZOBACZ TEŻ: Pasażerowie skarżą się na Ryanair: Przewoźnik umieści ich na CZARNEJ LIŚCIE jeśli skorzystają z procedury CHARGEBACK?

Co ciekawe, jeszcze w XVII-XVIII wieku była to potrawa z siekanego mięsa, ryb lub nawet raków (!!!) z dodatkiem cytryn, limonek i octu winnego. Z czasem jednak te niezwykle drogie składniki (i dość egzotyczne, jak na polskie warunki) zaczęto zastępować kapustą kiszoną. Narodziny "współczesnej" wersji bigosu datuje się mniej więcej na XIX. Właśnie wtedy, jak podkreśla Jarosław Dumanowski ("Kuchnia polska, czyli bigos z kapustą") proporcje mięsa do kapusty zmieniły się i tradycyjny przepis nabrał znajomych dziś kształtów.

Nie przegap: Polacy stanęli w obronie pielęgniarki zaatakowanej w sklepie - zarzucono jej, że "roznosi zarazki"

PRZEPIS NA TRADYCYJNY BIGOS

Bigos z młodej kapusty to łatwe w przygotowaniu danie, które zajmuje około 45 minut pracy w kuchni. W sieci można znaleźć wiele przepisów na to tradycyjnie polskie danie, ale nam przypadł to gustu ten!

Podajemy również konkretne informacje dotyczące poszczególnych składników oraz procesu przygotowania:

Składniki:

1 średnia młoda kapusta

0,5 kg kiełbasy podwawelskiej

2 duże cebule

1-2 łyżki oleju

ok. 200 ml bulionu warzywnego z kostki

1/2 łyżeczki mielonego pieprzu

2 łyżeczki koperku świeżego lub suszonego

1/2 łyżeczki kminku

1 łyżeczka "jarzynki" do smaku

1 mały słoiczek koncentratu pomidorowego

Przygotowanie:

kapustę obieram z uszkodzonych liści i szatkuję

kiełbasę obieram ze skórki i kroję w pól plasterki o grubości ok. 0,5 cm

do dużego garnka wlewam ok. 2 łyżek oleju

na rozgrzany olej wrzucam pokrojoną kiełbasę, podsmażam

w czasie gdy kiełbasa się podsmaża obieram i kroję w kostkę cebulę

kiełbasę wyjmuję na talerz

a na tłuszcz wrzucam cebulę, podsmażam

na podsmażoną cebulę wrzucam poszatkowaną kapustę, przesmażam intensywnie mieszając

zmniejszam grzanie

dolewam bulion, dorzucam z powrotem kiełbasę i dodaję przyprawy i koncentrat pomidorowy, mieszam

całość duszę pod przykryciem ok. 20 min. i gotowe

ewentualnie można doprawić do smaku np. ‘jarzynką”

(za: kanał YouTube "Czas Smakosza")