Przemytnicy odpowiedzialni za śmierć 39 osób w przyczepie ciężarówki SKAZANI!

Brytyjski sąd wydał wyrok w sprawie tragedii w Essex - czterej mężczyźni zostali uznani za winnych nieumyślnego zabójstwa 39 osób, który ciała zostały odnalezione w przyczepie ciężarówki. Jaka kara została im wymierzona?

Cała czwórka brała udział w nielegalnym procederze przemytu ludzie do Wielkiej Brytanii. Organizatorem akcji był 41-letni Ronald Hughes, który w sierpniu 2020 roku przyznał się do zarzutów nieumyślnego zabójstwa. Został on skazany na 20 lat pozbawiena wolności. Z kolei jego wspólnik, 43-letni Rumun Gheorghe Nica za kratkami spędzi 27 lat. Maurice Robinson, kierowca ciężarówki z kontenerem-chłodnią, w którym znaleziono ciała Wietnamczyków, został skazany na 13 lat i 4 miesiące więzienia. 24-letni Eamon Harrisson w więzieniu spędzi 18 lat. To właśnie on dowiózł ciężarówkę do Zeebrugge w Belgii.

Poznaliśmy wyrok osób związanych z nielegalnym przemytem Wietnamczyków w przyczepie ciężarówki

Przypomnijmy, w nocy z 22 na 23 października 2019 roku na terenie parku przemysłowego w Grays, zlokalizowanego w hrabstwie Essex dokonano szokującego odkrycia. W kontenerze-chłodnie znaleziono martwe ciała 31 mężczyzn i 8 kobiet. Najmłodsze ofiary miały zaledwie po 15 lat, w sumie zginęło aż dziesięć osób poniżej 18 roku życia. Wszystkie ofiary były imigrantami z Wietnamu, którzy w ten sposób próbowali dostać się do Wielkiej Brytanii.

Tą tragiczną historią żyła cała Wielka Brytania. W marcu 2020 roku ustalono, że przyczyną śmierci był niedobór tlenu lub wychłodzenie, bądź połączenia obu tych czynników. Jeszcze w listopadzie 2019 roku przed sądem stanął kierowca ciężarówki, pochodzący z Irlandii Północnej 25-letni Maurice Robinson. Początkowo przyznawał się on jedynie do pomocy w nielegalnym przerzucie ludzi do UK oraz przyjęcia pieniędzy, o których wiedział lub podejrzewał, że pochodzą z przestępstwa. Odmawiał uznania zarzutów nieumyślnego zabójstwa.

Na ile lat skazani zostali odpowiedzialni za ten proceder?

Początkowo sprawa był rozpatrywana przez Chelmsford Magistrates' Court, ale ostatecznie trafiło do sądu Old Bailey`s w Londynie. Tym razem Robinson przyznał się do stawianych zarzutów. Po pięciu miesiącach od momentu oskarżenia, za pośrednictwem łącza wideo powiedział, że jest winny nieumyślnego pozbawienia życia 39 osób pochodzących z Wietnamu.

Przypomnijmy, prawie 20 lat temu miejsce miało podobne wydarzenie. W czerwcu 2000 roku znaleziono ciała 58 chińskich imigrantów, które zostały ukryte w ciężarówce. Ta tragedia wydarzyłą się w Dover. Rok później kierowca pochodzący z Holandii został uznanym winny i skazany przez sąd na rok więzienia.

