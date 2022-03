Przemoc wobec kobiet i dziewcząt w Wielkiej Brytanii „będzie traktowana w podobny sposób, co terroryzm”

Fot. Getty

Przemoc wobec kobiet i dziewcząt już wkrótce ma być traktowana przez brytyjskie organy ścigania tak samo poważnie, jak wykorzystywanie seksualne dzieci czy terroryzm. Minister spraw wewnętrznych Priti Patel jest zdeterminowana, aby skutecznie zapobiegać tego rodzaju przestępstwom.

W przededniu pierwszej rocznicy śmierci Sary Everard, media brytyjskie donoszą, że ministerstwo spraw wewnętrznych jest zdeterminowane, by walczyć z przemocą wobec kobiet i dziewcząt w Wielkiej Brytanii. Minister spraw wewnętrznych Priti Patel chce zrobić wszystko, żeby przede wszystkim zapobiegać takim przestępstwom, a potencjalni sprawcy przemocy względem kobiet muszą mieć świadomość, że sankcje, jakie będą na nich w związku z tym czekać, będą równie surowe, co kary za terroryzm, wykorzystywanie seksualne dzieci lub przestępczość zorganizowana.

Priti Patel zdeterminowana, by walczyć z przemocą wobec kobiet

Bezpieczeństwo kobiet i dziewcząt jest [naszym] absolutnym priorytetem i nie akceptuję faktu, że przemoc wobec nich jest nieunikniona. Dlatego w zeszłym roku zleciłam kontrolę, jaka jest reakcja policji na zwalczanie przestępstw, które w sposób nieproporcjonalny dotyczą kobiet i dziewcząt. Raport trudno się czytało, ale zawierał szereg sugestii dotyczących tego, jak rząd, policja i inne osoby mogą i muszą działać lepiej – zaznaczyła minister.

Rekordowo niski poziom wyroków za gwałty w UK

Naczelnicy policji będą musieli zwiększyć wysiłki i zasoby w celu poprawienia rekordowo niskich wskaźników dotyczących wyroków skazujących za gwałty. Najnowsze dane the Office for National Statistics (ONS) pokazują, że wynosi on zaledwie 1,3 proc. Stojący na czele prokuratury Max Hill QC przyznaje, że „zbyt mało ofiar ma szansę na dochodzenie sprawiedliwości”, pomimo tego, że gwałty stanowią 37 proc. wszystkich przestępstw seksualnych rejestrowanych przez policję.

Pierwszy etap działań zaplanowanych przez Priti Patel ma objąć szeroko zakrojoną kampanię informacyjną przy użyciu reklam, billboardów, mediów społecznościowych i reklam w radiu, i ma się koncentrować na „celowaniu w sprawców i szkodliwe postawy”.