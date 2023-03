Przejazdy londyńskimi taksówkami drożeją od kwietnia 2023 - o ile więcej będziemy płacić?

Ceny za przejazd taksówką w Londynie rosną w szybszym tempie niż ceny biletów kolejowych, metra i autobusów. Za przejazd charakterystyczną, czarną hackney cab będziemy płacić więcej o 7.6%.

Z jednej strony Transport for London odrzuciło wniosek ze strony branży taksówkarskiej o podwyżkę na poziomie 11,6 procent, a więc blisko stopy inflacji, a z drugiej nie przychyliło się do próśb pasażerów o zamrożenie wysokości opłat. Ostatecznie stanęło na podwyżce na poziomie 7.6%. Zmiana ta będzie dotyczyć zarówno taryfy dziennej, jak i nocnej, w dni powszednie i w weekendy. Dodajmy, iż minimalna opłata pozostanie niezmieniona i będzie wciąż wynosić 3,80 GBP. Powodem podwyżek stawek obowiązujących w „black cabs” jest konieczność zapewnienia wystarczającą liczbę dostępnych taksówek szczególnie po zmroku, aby umożliwić kobietom bezpieczny powrót do domu.





Za przejazd „black cabs” zapłacimy o 7.6% więcej

Zmiany, które mają zostać zatwierdzone w przyszłym tygodniu, wejdą w życie w przyszłym miesiącu, a więc w kwietniu 2023, jak czytamy na łamach portalu „The Evening Standard”.

Przypomnijmy, stawka za korzystanie z usług taksówek w Londynie nocą została zamrożona w 2016 roku. W ten sposób władze stolicy chciały się upewnić, iż przejazd „black cab” pozostanie w zasięgu finansowym kobiet, które niechętnie korzystają z nocnych pociągów, metra lub autobusów w obawie o swoje bezpieczeństwo.

W związku z tym pojawiły się jednak obawy, że mniejsza liczba taksówkarzy zdecyduje się pracować nocami, bo po prostu zarobi mniej. Tym samym na ulice wyjdzie mniej taksówek i nie uda się zrealizować założeń, które przyświecały zamrożeniu stawek.

Zmiana ta będzie dotyczyć zarówno taryfy dziennej, jak i nocnej, w dni powszednie i w weekendy

„Uważamy, że ta opcja [podwyżka o 7.6%] zapewnia najbardziej odpowiednią równowagę między uczciwie opłacanymi taksówkarzami, a osoba, które korzystając z ich usług, oczekują rozsądnych i przystępnych cen” - w taki sposób przedstawiciele TfL uzasadniają podniesienie taryf, jak cytujemy za „The Evening Standard”.

Podwyżka w przypadku taksówek jest większy niż 5,9-procentowa podwyżka opłat za przejazdy metrem i autobusami, która została zatwierdzona przez burmistrza Sadiqa Khana i która wejdzie w życie już jutro, w niedzielę, 5 marca 2023, wraz z podobną podwyżką opłat kolejowych. Dodajmy, iż liczba licencjonowanych taksówek w Londynie spadła z 18 961 w marcu 2020 roku, a więc gdy wprowadzono pierwszy lockdown, do 14 892 w październiku ubiegłego roku. Mieliśmy do czynienia ze spadkiem o 21 procent. Liczba licencjonowanych kierowców spadła w tym samym okresie o 16 procent, z 22 409 do 18 754. W ubiegłym roku TfL przyznało tylko 158 nowych licencji taksówkarskich. Dla porównania w 2019 wydano ich 393.

Jak TfL uzasadnia ten wzrost kosztów?

Taksówkarze londyńscy zwracają uwagę, że koszty ich działalności poszły w górę ze względu na drożejące ceny paliw oraz prądu używanego do ładowania aut elektrycznych.

Dodajmy, iż w ramach zmian, które komisja finansowa TfL ma zatwierdzić w przyszłym tygodniu, ma również zostać zniesiona dopłat w wysokości do 2 funtów, która była pobierana od pasażerów w przypadku rezerwacji samochodu przez telefon lub aplikację.

Właściwa nazwa jeżdżących po Londynie taksówek to „hackney carriage” (lub „hackney cab” albo po prostu „hackney”). Większość pojazdów ma charakterystyczny kształt oraz czarny kolor, przez co potocznie nazywane są potocznie „black cabs” („czarne taksówki”). Spotykane przede wszystkim w Londynie i będące jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli tego miasta, określane są także mianem „londyńskich taksówek”.

Czarne taksówki zdrożały bardziej niż metro, autobusy i pociągi

W odróżnieniu od private hire vehicles (zwanych też minicabs), czyli prywatnych samochodów do wynajęcia, których kierowcy zrzeszają się w niewielkich przedsiębiorstwach, taksówki hackney carriage mogą oczekiwać na pasażerów na postojach dla taksówek oraz zostać zatrzymane przez potencjalnych klientów na ulicy (co określa się jako flagging), podczas gdy minicabs mogą obsługiwać klientów wyłącznie po rezerwacji telefonicznej, jak czytamy na polskiej Wikipedii. Dodajmy, iż nazwa hackney carriage odnosi się także do powozów do wynajęcia, będących pierwowzorami taksówek.

Pojazdy hackney carriage w Londynie oraz wielu innych brytyjskich miastach tradycyjnie malowane są na kolor czarny. Obecnie coraz częściej pojawiają się jednak samochody w innych kolorach, wykorzystywane zazwyczaj w celach reklamowych. W 2002 roku wyprodukowano 50 taksówek w kolorze złotym, w celu uczczenia złotego jubileuszu królowej Elżbiety II.

