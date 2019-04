Przedświąteczne korki: Sprawdź, kiedy i gdzie dokładnie przewidywany jest największy ruch drogowy

Brytyjskie służby drogowe ostrzegły kierowców, że w okresie świątecznym czekają ich poważne utrudnienia na drogach. Oczekuje się, że około Wielkanocy na brytyjskie drogi wyjedzie ponad 25 milionów samochodów.

Wielki Piątek ma być dniem najbardziej ruchliwym. Drogowcy przewidują, że tuż przed świątecznym weekendem w podróż wyruszy 4,4 miliona samochodów, co spowoduje, że główne trasy będą najbardziej oblężone między 11:00 a 16:30 w Wielki Piątek.

Do odcinków, na których przewidywane są największe opóźnienia i przestoje, należą:

M62 jadąc na zachód z Leeds do Manchesteru między węzłami 27 i 18 (spodziewane opóźnienie: 56 min.)

M6 jadąc na północ z Preston do Lancaster między węzłami 31 i 34 (spodziewane opóźnienie: 39 min.)

M25 jadąc z Orpington między węzłami 4 i 30 (spodziewane opóźnienie: 30 min.)

Highways England twierdzi, że na czas Świąt usunie roboty drogowe na długości ponad 450 mil, co oznacza, że 99 proc. autostrad i głównych dróg w Anglii powinno normalnie być przejezdnych.

Rzecznik RAC, Rod Dennis, powiedział "The Independent": - "W tym tygodniu spodziewamy się znaczącej drugiej fali ruchu wielkanocnego (...). Oznacza to, że nadchodzący tydzień i Święta będą odznaczać się długimi korkami w niektórych miejscach". Rzecznik RAC zalecił także, by przed podróżą kierowcy przeprowadzili niezbędne kontrole, sprawdzili ciśnienie w oponach, poziom oleju itd.

Dan Croft, przedstawiciel firmy Inrix, zajmującej się danymi o ruchu drogowym, powiedział: - "W godzinach szczytu w okresie Wielkanocy podróże mogą zabrać kierowcom trzy razy więcej czasu niż zwykle. Dla kierowców, którzy chcą uniknąć najgorszego zatłoczenia, najlepiej zaplanować podróż na poranne godziny w sobotę i na bieżąco aktualizować dane o ruchu drogowym".

