Przedłużono termin składania wniosków w ramach Green Homes Grant

Fot: Pxhere

Pomimo tego, że termin składania wniosków na dofinasowanie remontu mającego na celu termomodernizację domu upłynął, brytyjski rząd wydłużył czas obowiązywania programu. Kto może jeszcze skorzystać z Green Homes Grant? Ile pieniędzy można zyskać?

Przypomnimy, o rządowy voucher o wartości sięgającej do nawet 10 tysięcy funtów można było się starać do 31 marca 2021 roku. Jak podają brytyjskie media niektóre lokalne councile wciąż dysponują pieniędzmi, które mogą zostać przekazane właścicielom domów w Anglii, którzy chcą przeprowadzić remont mający na celu termomodernizacje swoich nieruchomości. Rodzaj oferowanego wsparcia i kwalifikowalność do jego uzyskania dotacji różnią się w poszczególnych councilach. Wysokość środków finansowych również jest zróżnicowana - na przykład rada gminy Halton uzyskała 728 000 funtów, a rada Harborough - tylko 480 000 funtów. Shropshire Council ma do dyspozycji 1,2 miliona funtów, a Leicester może przeznaczyć na ten cel 2,125 miliona funtów.

Kto może jeszcze skorzystać z Green Homes Grant?

Dodajmy również, że niektórzy przedstawiciele władz lokalnych nawiązały współpracę z E.ON w celu dostarczania dotacji. Zaznaczmy, że nie trzeba być klientem E. ON, aby móc otrzymać rządowe wsparcie.

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymaniem wsparcia z tytułu Green Homes Grant sprawdź oficjalną stronę swojego lokalnego councilu. Z pewnością warto się pośpieszyć, bo fundusze przeznaczone na ten cel są ograniczone. W dodatku w niektórych radach albo nabór wniosków już został zamknięty, albo zostanie wkrótce zakończony. Do końca sierpnia można składać wnioski do councilu Essex, a na przykład w Oldham - do końca września.

Ile pieniędzy można zyskać?

Green Homes Grant to dofinansowanie rządowe, którego celem jest wsparcie tych remontów, dzięki którym brytyjskie domy będą bardziej energooszczędne. W ramach programu można otrzymać voucher o wartości do 5000 funtów - lub do 10 000 funtów dla gospodarstw o niskich dochodach - na pokrycie kosztów wprowadzenia energooszczędnych ulepszeń w domu.

Udoskonalenia mogą obejmować ocieplenie domu w celu zmniejszenia zużycia energii lub zainstalowanie niskoemisyjnego ogrzewania w celu zmniejszenia ilości dwutlenku węgla wytwarzanego w domu.

Jakie warunki należy spełniać?

Należy jednak pamiętać, że pieniądze z vouchera w ramach programu Green Homes Grant nie przysługują na jakiekolwiek prace remontowe, a jedynie na prace ściśle związane z termomodernizacją budynku. Poniżej przedstawiamy wam listę ulepszeń, co do których można się starać o dofinansowanie:

Izolacja termiczna ścian;

Izolacja termiczna podłóg;

Izolacja termiczna ścian szczelinowych;

Izolacja termiczna dachu;

Instalacja gruntowej lub powietrznej pompy ciepła;

Montaż instalacji solarnej;

Wymiana okien na dwuszybowe/trzyszybowe;

Montaż energooszczędnych drzwi.

