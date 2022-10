„Przed nami trudna zima” - w najnowszym wywiadzie Liz Truss nie owija w bawełnę na temat kryzysu w UK. Ale obiecuje pomoc

Fot. Getty

W przeddzień rozpoczęcia kongresu Partii Konserwatywnej w Birmingham, Liz Truss wyznała w mediach, że nadchodząca zima w Wielkiej Brytanii „trudna”. Ale premier zapowiedziała też, że jej rząd zrobi wszystko,co w jego mocy. By pomóc najbiedniejszym.

W najnowszym wywiadzie udzielnym w piątek wieczorem, Liz Truss przyznała, że „przed [Brytyjczykami jest] trudna zima”. - Zdaję sobie sprawę z tego, że doszło do zakłóceń, ale naprawdę ważne jest, abyśmy mogli jak najszybciej dostarczyć pomoc rodzinom. To będzie trudna zima i jestem zdeterminowana zrobić wszystko, co w mojej mocy, aby pomóc rodzinom i gospodarce w tym czasie – zaznaczyła premier.

W takich słowach Liz Truss skomentowała burzliwy tydzień, jaki nastał po ogłoszeniu przez kanclerza skarbu tzw. mini-budżetu. W jego wyniku kurs funta spadł do rekordowo niskiego poziomu, osiągają poziom 1,06 USD (tak niski kurs funta odnotowano po raz ostatni w 1971 r.). Jednocześnie Bank Anglii ogłosił przeprowadzenie skupu obligacji na łączną kwotę £65 mld, aby zapobiec upadkowi branży emerytalnej. Ucierpiał również indeks FTSE 100, który na początku tego tygodnia obniżył się o dwa punkty w ciągu jednego, a rynek mieszkaniowy prawdopodobnie utknął w martwym punkcie z uwagi na wycofanie produktów hipotecznych.

Kongres Partii Konserwatywnej w Birmingham

Na Liz Truss będą też skierowane w ten weekend oczy wszystkich Brytyjczyków ze względu na zaplanowany w Birmingham kongres Partii Konserwatywnej. Ponieważ już teraz jej przywództwo w partii jest kwestionowane, to wystąpienie premier na zjeździe torysów może być kluczowe dla jej dalszych losów.

