Przed nami najbardziej "ruchliwy" weekend na brytyjskich lotniskach

Jeśli planujecie podróż samolotem w zbliżający się czasie to nie mamy dla Was zbyt dobrych wiadomości - Wielka Brytania szykuje się na najbardziej "ruchliwy" pod kątem lotniczym weekend w roku!

Wakacyjny sezon w pełni, ruch w interesie się kręci, a na brytyjskich lotniskach można spodziewać się niemałych tłumów. Oczekuje się, że w ciągu najbliższych kilku dni z Wielkiej Brytanii do głównych europejskich turystycznych destynacji poleci ponad 2100 samolotów, jak wynika z danych opublikowanych przez "The Times". Do samej Grecji w czasie weekendu zrealizowane zostaną 352 loty. Dla porównania trzeba zaznaczyć, że będzie to o zaledwie 5 procent mniej, niż w porównywalny wakacyjny weekend w epoce sprzed pandemii, czyli w roku 2019. Jet2 zrealizuje w zbliżający się weekend 170 połączeń, gdy jeszcze w zeszłym tygodniu było ich tylko 70.

Powód? Sezon wakacyny w pełni!

Jak widać Brytyjczycy latają na potęgę, a w najbliższym czasie liczba połączeń lotniczych może wzrosnąć, ponieważ jak donoszą brytyjskie media, a konkretnie "The Evening Standard" rośnie presja na zniesienie "dodatkowych" obostrzeń (a konkretnie obowiązku poddania się kwarantannie po powrocie) związanych z podróżowaniem do Francji.

Przypomnijmy, brytyjski rząd wystraszył się rosnącego w siłę we Francji wariantu Beta (mutacji południowoafrykańskiej). Istnieje obawa, że szczepienia mogą nie w pełni chronić przed zarażeniem się koronawirusem Beta, w związku z czym rząd, chcąc dmuchać na zimne, nie chce dopuścić do niekontrolowanego rozprzestrzenienia się tego wariantu na Wyspach.

W najbliższy weekend lotniska w UK będą pękać w szwach!

W związku z tym kwarantanna w Anglii będzie nadal obowiązkowa dla osób podróżujących z Francji lub tylko przejeżdżających przez ten kraj. Więcej na ten temat pisaliśmy w tym tekście: "Wracasz do Anglii samochodem przez Francję? UWAŻAJ! Nadal będziesz musiał się poddać obowiązkowej kwarantannie"