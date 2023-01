Przed nami mroźny weekend. Pogoda nie będzie sprzyjać podróżnym

Przedstawili także prognozę długoterminową do połowy lutego.

Na Wyspach obowiązują ostrzeżenia pogodowe po tym, jak temperatury spadły poniżej zera w wielu rejonach północnych powodując zakłócenia na drogach i nieoczyszczonych powierzchniach. Pogoda na weekend wcale nie zapowiada się lepiej. Ale Met Office przedstawiło również prognozę długoterminową.

Met Office wydało żółte ostrzeżenia dotyczące oblodzeń dla Walii, północno-wschodniej Anglii, północnej Szkocji i Irlandii Północnej. Dale Hpkiss z National Highways powiedział, że kierowcy powinni „przeznaczyć dużo dodatkowego czasu” na podróż na wypadek opóźnień.







Ostrzeżenie przed zimnem

Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowia (UK Health Security Agency – UKHSA) wydała ostrzeżenie przed zimnem (poziomu 3). Obowiązuje ono w piątek w całej Anglii od godziny 9 rano. Zgodnie z zaleceniem rządowym, które zostało przedłużone do piątku (i obowiązuje od początku tego tygodnia), mieszkańcy rejonów, w których nastąpił duży spadek temperatur, proszeni są o sprawdzenie „rodziny, przyjaciół i krewnych, którzy mogą być bardziej narażeni na zimną pogodę”.

W piątek pojawią się zamarzające deszcze na północy, choć chwilami będą ograniczać się tylko do wybrzeży Morza Północnego. Poza tym ma być pogodnie i zimno, choć miejscowo z zamarzającą mgłą, która może powoli ustępować.

Pogoda w weekend

Synoptycy twierdzą, że niskie temperatury utrzymają się także w czasie weekendu, szczególnie na obszarach południowych, przy czym – zgodnie z najnowszą prognozą Met Office – w Londynie termometry mają wskazać -1 stopień Celsjusza. W Anglii i Walii możliwe jest również wystąpienie marznących mgieł. Na północnym-zachodzie mogą pojawić się opady deszczu przesuwające się na południe i wschód przez weekend, do przyszłego tygodnia.

Kiedy się ociepli?

Zgodnie z przewidywaniami meteorologów łagodniejsze warunki pogodowe nadejdą na początku przyszłego tygodnia, a temperatury zbliżą się do średnich wartości w nocy we wtorek i środę. W przyszłym tygodniu pogoda będzie łagodna, pochmurna i wietrzna z opadami deszczu i mżawki na północnym zachodzie, powoli przesuwającymi się na południowy wschód.

że wtorek najprawdopodobniej przyniesie pochmurną pogodę z miejsową mżawką, głównie na zachodzie. Bardziej uporczywe opady mogą wystąpić na północnym zachodzie, którym towarzyszyć będą silne wiatry. Deszcz będzie ustępował do środy.

Oczekuje się, że wysokie ciśnienie wzrośnie na zachodzie przynosząc okres bardziej ogólnie ustabilizowanej pogody. W większości rejonów będzie sucho, szczególnie na południu i wschodzie, choć na wschodnich wybrzeżach możliwe są przelotne opady deszczu.

Jakakolwiek powracająca niestabilna pogoda prawdopodobnie ograniczy się do północnego-zachodu, z silniejszymi wiatrami i silniejszymi deszczami. Synoptycy przewidują, że temperatury spadną do normy sezonowej, być może nieco powyżej średniej na północnym zachodzie. Możliwa mgła lub marznąca mgła, a wiatr będzie prawdopodobnie słabszy na zachodzie.

Prognoza długoterminowa

Z prognozy długoterminowej wynika, że na początku lutego początkowo dominować będzie wysokie ciśnienie i sucha pogoda w większości rejonów kraju. Przy spokojnej pogodzie w nocy istnieje ryzyko wystąpienia mgły lub marznącej mgły. Na północnym-zachodzie pogoda może być bardziej niestabilna z deszczem i silnym wiatrem.

Później spodziewany jest bardziej niespokojny okres z deszczem i wietrznymi warunkami na wszystkich obszarach kraju. Temperatury najprawdopodobniej będą zbliżone do normy lub powyżej średniej dla tej pory roku. Przewiduje się, że ten niespokojny okres potrwa do połowy lutego.

Śnieg w Szkocji i zamknięte stoki narciarskie

W ostatnich dniach najwięcej śniegu spadło w Szkocji, a w rejonie Highlands odnotowano 36-centymetrową warstwę białego puchu. Zarówno Cairngorm Mountain Resort, jak i ośrodek narciarski Lecht w okolicy zostały zmuszone do zamknięcia po tym, jak zaspy śnieżne zablokowały drogi.

Lecht, który jest trzecim co do wielkości ośrodkiem narciarskim w Szkocji, napisał w mediach społecznościowych: „Na wszystkich trasach jest nowy śnieg, ale dryfuje przy silnym wietrze. Drogi dojazdowe są zamknięte. Pługi walczą z 6-metrowymi zaspami, więc usunięcie ich będzie wymagało dużo pracy. Następna aktualizacja jutro o 9 rano.”

Temperatury w Drumnadrochit, niedaleko Inverness, spadły do ​​-10,4°C we wczesnych godzinach w czwartek, co sprawiło, że mamy nową najniższą zarejestrowaną temperaturę w roku.

Szkocja odnotowała również największe opady śniegu w roku w środę w regionie Highlands. Około 122 szkół i żłobków zostało zamkniętych lub częściowo zamkniętych. Traffic Scotland ostrzega dziś przed oblodzonymi drogami w niektórych obszarach i zachęca kierowców i pieszych do zachowania ostrożności, jeśli koniecznie muszą podróżować.

