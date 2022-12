Przed meczem Polski z Francją - jakie są szans biało-czerwonych na pokonanie mistrzów świata? (MŚ 2022 w Katarze)

To już dziś!

Już dziś piłkarska reprezentacja Polski zagra w 1/8 finału mistrzostw świata rozgrywanych w Katarze na Al Thumama Stadium w Dosze. Rywalem biało-czerwonych będzie zespół Francji broniący tytułu mistrza świata. Powiedzieć, że Polacy nie będą faworytami dzisiejszego meczu to jak nic nie powiedzieć.

Przed turniejem „Trójkolorowi” byli typowani w gronie żelaznych faworytów do wygrania finału. Jak zespół prowadzony przez Didiera Deschampsa radzi sobie na mundialu w Katarze? Znakomicie, odpowiadając tylko jednym słowem. Francuska drużyna już po dwóch pierwszy meczach zapewnił sobie awans do fazy puchowej z grupy D. 22 listopada na Al Janoub Stadium Francuzi pewnie pokonali Australię 4:1 (bramki strzelali Rabiot, Mbappe i dwie Giroud). Z kolei 26 listopada na Stadium 974 odprawili Danię 2:1 (dwukrotnie trafiał Mbappe). Na ostatni mecz selekcjoner zespołu mistrzów świata postawił na zawodników z drugiego szeregu i skończyło się minimalną porażką z Tunezją 0:1. Gola zdobył w 58. minucie Wahbi Khazri.

Niech o obecnej sile Francji świadczy fakt, iż od kiedy w rozgrywkach o Złotą Nike wprowadzono fazę pucharową rozpoczynającą się od 1/8 finału, a było to w 1986 roku, nasi dzisiejsi rywali przystępowali do gry na tym etapie pięciokrotnie (1986, 1998, 2006, 2014, 2018) i za każdym razem przechodzili dalej. Słowem, jak Francuzi już wyjdą z grupy (a zdarza im się odpaść i na tym etapie!), to zwykle potem idą jak burza.

Jakie nastroje panują we francuskim obozie przed meczem z Polakami? Dla piłkarskich mistrzów świata ma to być po prostu kolejny krok w kierunku obrony zdobytego na stadionach w Rosji tytułu. Wydaje się, że zespół „Trójkolorowych” jest pozbawiony wad, choć kilku piłkarzy zmaga się kontuzjami (Karim Benzema, Lucas Hernandez), kilku na mundial nie pojechało (N'Golo Kante, Paul Pogba) i sporo mówi się o narastającym konflikcie w szatni wokół Benjamina Pavarda.

Niemniej, praktycznie na każdej pozycji znajdziemy zawodnika o uznanej klasie, ogranego w grze o najwyższą stawkę, a także kilka światowej klasy gwiazd i Kyliana Mbappe z PSG, a więc absolutną futbolową megagwiazdę. Według wyceny specjalistycznego portalu Transfermarkt.de francuska kadra jest warta 1,03 miliarda euro, co czyni ją trzecim (po Anglii i Brazylii) najdroższym zespołem na mundialu. Dla porównania Polacy „są warci” tylko 255,60 mln euro.

„To nie jest zespół, z którym często się spotykamy” - komentował selekcjoner Deschamps. „Ma doświadczonych graczy. Robert Lewandowski to jeden z najlepszych napastników na świecie. Ale występują tam też inni dobrzy zawodnicy. To zespół z bardzo dobrą organizacją i świetnym przygotowaniem fizycznym. Mamy trzech obserwatorów, którzy uważnie śledzą tę drużynę. Będziemy znać jej wszystkie szczegóły. Nie należy lekceważyć Polski. To będzie decydujący mecz. Nie powiem, że jestem szczęśliwy, grając z nią”

„W rywalizacji z Polską wszystko jest możliwe, to mecz mundialu, podejdziemy do niego z niezbędną powagą. Status faworyta nie daje przewagi w meczu, wręcz przeciwnie” - komentował z kolei skrzydłowy Kingsley Coman. „To zupełnie inny przeciwnik. Ma styl grania, z którym często się spotykaliśmy, więc nie będziemy zaskoczeni. Wiemy, że ta drużyna jest bardzo groźna z kontrataku” - w taki sposób oceniał Polskę były kolega Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium.

Reprezentacja Czesława Michniewicza nie jest faworytem, ale...

Francuzi są jedną z czterech piłkarskich reprezentacji z Europy, która pojawiła się na pierwszych mistrzostwach świata w 1930 roku w Urugwaju. W sumie 15 razy brali udział w finałowych zmaganiach o Złotą Nikę i dwukrotnie (w 1998 i 2018 roku) je wygrywali. W 2006 roku przegrali z Włochami w finale, a dwukrotnie kończyli mundial z brązowym medalem (1958 i 1986).

Bilans spotkań Polaków z Francuzami przedstawia się następująco — na 16 rozegranych meczów biało-czerwoni wygrali tylko trzy spotkania, pięciokrotnie padał remis, a 8 razy wygrywali nasi obecnie rywale w 1/8 finału w Katarze. Bilans bramkowy wynosi: 16-27. Aby wspomnieć ostatnią wygraną z „Tricolores”, musimy się cofnąć aż o cztery dekady, do roku 1982, gdy 31 sierpnia na stadionie Parc des Princes w Paryżu wygraliśmy w meczu towarzyskim 0:4...

Jakie jest historia meczów biało-czerwonych z Francuzami?

... a dosłownie kilka tygodni wcześniej w Alicante, na MŚ 1982 w meczu o brąz pokonaliśmy Francuzów 2:3. Przepiękne czasy, wspaniała karta w historii polskiego futbolu! Ostatnia potyczka polsko-francuska miała miejsce 09.06.2011 w Warszawie. Skończyło się na 0:1 po samobójczym trafieniu Tomasza Jodłowca.

