Przed meczem Polska-Meksyk - jak biało-czerwoni rozpoczną mundial? (MŚ Katar 2022)

Przed nami pierwszy występ Polaków na mundialu w Katarze — już jutro biało-czerwoni zmierzą się z Meksykiem. Czego można spodziewać się po naszych rywalach? Jak gra ekipie „El Tri”, jakie są jej mocne, a jakie słabe strony? Jakie szanse na wygraną mają Polacy i czy (i jak!) mogą ograć 13. zespół rankingu FIFA?

Pierwszy mecz polskiej reprezentacji na mistrzostwach świata w Katarze odbędzie się już jutro, w dniu 22 listopada (wtorek) o godzinie 18:00 czasu brytyjskiego (17:00 czasu polskiego). Rywalizacja będzie mieć miejsce na Stadium 974 w Dosze, a więc arenie zbudowanej z dużej ilości elementów stalowych, z prefabrykatów, a także z kontenerów transportowych. Będzie to w sumie siódmy mecz tegorocznego mundialu i drugi w ramach rozgrywek w grupie C. Chris Beath z Australii został wyznaczony na sędziego głównego meczu, a pomagać mu będą jego rodacy Anton Shchetinin i Ashley Beecham, jako asystenci oraz Stéphanie Frappart z Francji, jako arbiter techniczny. Na sędziego VAR wyznaczono Shauna Evansa z Australii.

Meksyk na mistrzostwach świata — historia, sukcesy, rekordy

Niemal tradycyjnie Meksyk radzi sobie bardzo dobrze na światowych czempionatach. Na siedmiu ostatnich mundialach, od 1994 roku, zespół z Ameryki Północnej zawsze wychodził z rozgrywek grupowych, a potem zwykle w fazie pucharowej trafiał na mocniejszy, wyżej notowany zespół, z który przegrywał. W 2018 lepsza okazała się Brazylia (0–2), w 2014 - Holandia (1–2), a w 2010 - Argentyna (1–3). Dość powiedzieć, że wraz z Brazylią Meksyk jest rekordzistą pod względem kolejnych występów w drugiej rundzie mistrzostw świata.

Choć ekipie „El Tri” nigdy nie udało się osiągnąć tak spektakularnego sukcesu na mundialu, jak Polsce (brązowy medal i to dwukrotnie, bo w 1974 i 1982), to nie można mu odmówić wyjątkowej regularności. 16 występów na mistrzostwach świata w historii (1930, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1978, 1986, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018), dwukrotne dojście do ćwierćfinałów — nie ma wiele reprezentacji, które mogą się pochwalić takim resume. W sumie Meksyk na mundialach rozegrał 53 mecze, z czego 14 wygrał, tyle samo zremisował i 25 przegrał.

Co więcej, Meksykanie potrafią sprawić niespodziankę i pokrzyżować szyki najlepszym ekipom, o czym świadczy pokonanie w fazie grupowej Niemców, a więc mistrzów świata z 2014 roku na turnieju w 2018 roku.

Jakiej gry można spodziewać się po „El Tri"?

Reprezentacje Polski i Meksyku grały ze sobą ośmiokrotnie. Bilans tych spotkań to 3 wygrane Polski, 2 remisy i 3 wygrane Meksyku (9-13 w bramkach). Jedno z tych spotkań miało miejsce podczas mundialu w 1978 roku, gdy biało-czerwoni w drodze po medal wygrali 3:1. Ostatnio, w 2017 roku w Gdańsku przegraliśmy mecz towarzyski 0:1 po bramce Raula Jiméneza.

Zespół trenowany przez byłego szkoleniowca FC Barcelony Gerardo Martino w kwalifikacjach na mundial w Katarze w strefie CONCACAF zajął drugie miejsce (lepsza okazała się tylko Kanada). Niemniej, żaden inny zespół z obszaru Ameryki Północnej, Środkowej lub Karaibów nie oddawał tylu strzałów na mecz i tak długo utrzymywał się przy piłce. Z pewnością Meksykanie nie boją się grać „do przodu”, potrafią z łatwością dochodzić do sytuacji strzeleckich, ale z wykańczaniem ich nie bywa już tak różowo.

Jakie są szanse Polski na wygraną?

O grze ofensywnej zespołu „Trójkolorowych” decydował tercet Jesus Corona, Hirving Lozano i Hector Herrera. Dobrą wiadomością dla biało-czerwonych jest kontuzja tego pierwszego zawodnika. Skrzydłowy grający na co dzień w Sevilla FC zmaga się z urazem. Jak bardzo jego brak będzie doskwierał drużynie? Dość powiedzieć, że miał udział w sześciu akcjach zakończonych bramką w eliminacjach (35 procent), najczęściej dośrodkowywał oraz najczęściej decydował się na drybling. Dużym osłabieniem może być również brak napastnika Raula Jimeneza (napastnik Wolverhampton Wanderers), który wciąż dochodzi do siebie po kontuzji pachwiny.

Jak będzie wyglądał mecz? Wszystko wskazuje na to, że reprezentacja Polski odda inicjatywę rywalom, zabezpieczy tyły i skupi się na grze z kontry. Trudno spodziewać się, aby selekcjoner znany z bardzo pragmatycznego podejścia do futbolu zdecydował się na inne rozwiązanie w tej kwestii. Inna sprawa, że defensywa zespołu Czesława Michniewicza nie uchodzi za najmocniejszy punkt naszego zespołu. Jej filarami są zbliżający się do końca kariery Kamil Glik z włoskiego Benevento oraz Jan Bednarek, który jesienią więcej siedział na ławie, niż grał na wypożyczeniu w Aston Villi. Obaj nie znajdują się obecnie w optymalnej formie.

Solida defensywa i skuteczność z kontry — czy to odpowiednia recepta?

„Nie będzie łatwo” - komentował Zbigniew Boniek na łamach „Kanału Sportowego”. „Natomiast uważam, że Meksyk jest do pokonania (...). [Meksykanie] lubią szczypać, lubią drapać, są szybcy, dobra technika użytkowa, nie są za duzi. Można ich ograć w stałych fragmentach gry. Czasami lubią zgubić piłkę, można ich skontrować. Pod wieloma względami jest to drużyna podobna [do naszej]” - uzupełniał były prezes PZPN i legenda polskiej piłki. „My natomiast mamy piłkarzy, którzy są absolutnie przygotowani do tego, aby z taką drużyną sobie poradzić. Możemy zagrać z kontry, a jeżeli teraz nie będziemy dobrzy przy stałych fragmentach gry, to nie wiem kiedy, bo mamy wysokich i dobrych piłkarzy, znakomicie grającym głową” - podsumował „Zibi”, który we wspomnianym wyżej meczu w 1978 roku strzelił dwie bramki.

Zdobycie punktów, najlepiej trzech, w tym meczu jest dla obu zespołów kluczowe, jeśli nie decydujące o dalszej grze w turnieju. Meksykanie i Polacy powszechnie są typowane do walki o drugie miejsca w grupie C, gdzie czekają ich mecze z faworyzowaną Argentyną z wielki Leo Messim w składzie oraz Arabią Saudyjską, uważaną za zdecydowanie najsłabszy zespół w stawce.

