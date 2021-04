Przed czerwcem mieszkańcy UK wyjadą na wakacje do zaledwie 12 państw? Otwarcie podróży międzynarodowych nie nastąpi tak szybko

Fot. Getty

W kuluarach mówi się, że w już w poniedziałek Boris Johnson ogłosi plan dotyczący otwarcia podróży międzynarodowych. Ale z nieoficjalnych informacji wynika także, że... do czerwca mieszkańcy Wysp będą mogli wyjechać na wakacje jedynie do 12 państw.

Wiele wskazuje na to, że rząd przyjmie proponowany przez władze Heathrow, tzw. „czterostopniowy system sygnalizacji świetlnej”. System ten umożliwiłby międzynarodowe podróże w zależności od poziomu bezpieczeństwa covidowego w danym kraju i potencjalnego zagrożenia, jakie podróżni z tego kraju stwarzaliby dla mieszkańców UK. Główne założenie systemu polegałoby na tym, że poszczególne państwa zostałyby oznaczone kolorami czerwonym, bursztynowym, żółtym i zielonym. Z państw oznaczonych kolorem czerwonym nie można byłoby wjechać do UK, o ile osoby zainteresowane dotarciem na Wyspy nie legitymowałyby się obywatelstwem brytyjskim lub stałą rezydenturą (wszyscy oni po powrocie do UK musieliby się poddać 10-dniowej kwarantannie hotelowej). Kolorem bursztynowym oznaczone zostałyby kraje stwarzające pewne ryzyko dla społeczeństwa UK (zwłaszcza na skutek pojawienia się nowych wariantów koronawirusa), a osoby podróżujące z nich do UK musiałyby wykonać test nie wcześniej niż 72 godziny przed podróżą i następnie musiałyby ponownie przetestować się w UK do trzech dni po przyjeździe. Jeśli chodzi o państwa oznaczone kolorem żółtym, to od podróżnych z tych krajów wymagane byłyby testy przy wjeździe do UK lub certyfikaty szczepień, natomiast w stosunku do państw oznaczonych kolorem zielonym nie byłyby nakładane żadne restrykcje wjazdowe.

Nie ma co liczyć na wakacje w maju?

Wprowadzenie „czterostopniowego systemu sygnalizacji świetlnej” byłoby dobrą wiadomością dla spragnionych wakacji mieszkańców UK, ale zła wiadomość jest taka, że do końca czerwca mogliby oni zapewne polecieć do zaledwie 12 państw. Przypuszcza się, że rząd mógłby oznaczyć kolorem zielonym takie państwa jak Malta, Gibraltar, Portugalia, Izrael, Kanada, Barbados, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Stany Zjednoczone. Dodatkowo trzy kraje mogłyby zostać oznaczone kolorem bursztynowym – Hiszpania, Grecja i Turcja. Niestety, z uwagi na wolny postęp w programie szczepień oraz wciąż wysoką liczbę zakażeń, podróże, po zniesieniu restrykcji 17 maja, nie byłyby możliwe do Francji i Włoch.