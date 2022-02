Przeciętne gospodarstwo domowe w Londynie zapłaci City Hall prawie £400 rocznie z tytułu podatku Council Tax

Fot. Getty

Burmistrz Londynu Sadiq Khan potwierdził, że od przyszłego roku podatkowego City Hall będzie pobierał wyższą kwotę z tytułu podatku Council Tax. Podwyżka o 8,8 proc. oznacza, że przeciętne gospodarstwo domowe w Londynie zapłaci na rzecz miasta blisko £400 rocznie.

Procent, jaki z tytułu podatku Council Tax trafia do miejskiego ratusza, jest co roku podwyższany. W nowym roku podatkowym kwota ta wzrośnie o 8,8 proc., co oznacza, jak wyliczają eksperci, że przeciętne gospodarstwo domowe w Londynie, mieszkające w obrębie Band D, dorzuci centralnym władzom stolicy prawie £400 w ciągu roku. Ten tzw. Greater London Authority „precept” będzie najwyższy, odkąd Sadiq Khan objął w 2016 r. rządy w Londynie.

Co ratusz finansuje z podatku Council Tax?

Od kwietnia tego roku przeciętny rachunek z tytułu podatku Council Tax wyniesie £2000, z czego £395,59 trafi do burmistrza. Z każdych, blisko £400 przeznaczonych dla City Hall, £277 zostanie wydane na Met Police, £59 funtów - na stołeczną straż pożarną (London fire brigade), a £42 - na działalność administracyjną City Hall. Pozostała część pieniędzy wspomoże z kolei Transport for London.

Sadiq Khan zwiększa wydatki City Hall?

Należności dla City Hall z tytułu Council Tax znacznie wzrosły od czasu objęcia fotela burmistrza Londynu przez Sadiqa Khana. Burmistrz po raz pierwszy podwyższył udział Ratusza w Council Tax w sezonie 2017/18, o £4,02 do £280,02. W sezonie 2018/19 kwota ta wzrosła o £14,20 - do £294,22, w sezonie 2019/20 o £26,29 - do £320,51, w sezonie 2020/21 o £11,56 - do £332,07, w sezonie 2021/22 o £31,59 - do £363,66 i teraz o £31,93 - do £395,59 na rok 2022/23.

Sadiq Khan nie jest jednak burmistrzem, który najbardziej zwiększył kwotę Council Tax przeznaczaną dla City Hall. Takim burmistrzem był swego czasu Ken Livingstone, za którego rządów udział ratusza w Council Tax wzrósł w latach 2000 – 2008 ze £123 do £310. Co natomiast ciekawe, kwotę tę obniżył Boris Johnson, zasiadając na fotelu burmistrza Londynu.