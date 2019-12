Przebój Facebook`a - ZOBACZ parodię spotu wyborczego z Borisem Johnsonem

Materiał wyborczy Partii Konserwatywnej z udziałem samego Borisa Johnsona nawiązujący do kultowego filmu "Love Actually" bardzo szybko doczekał się parodii ze strony przeciwników Brexitu. Zobaczcie w jaki sposób antybrexitowcy odpowiedzieli rządowi!

Przypomnijmy, na ostatniej prostej kampanii wyborczej torysi sięgnęli do iście świątecznej klasyki i sparodiowali słynną scenę z filmu "Love Actually" ("To właśnie miłość"). Jak im to wyszło? Czy przekonuje was brytyjski premier w scenie z brytyjskiej komedii romantycznej w reżyserii Richarda Curtisa? Cóż, zdania są podzielone. Jednym ta dość oryginalna produkcja spodobała się bardziej, drugim mniej, ale talentu aktorskiego Borisowi Johnsonowi nie sposób odmówić.

Przypomnijmy sobie jak to wyglądało:

Takie filmiki, niejako zaprogramowane, aby rozchodzić się po sieci viralowo, to jednak broń obosieczna. Nie trzeba było długo czekać, aż przeciwnej z przeciwnej strony barykady naszykowali przeróbkę przeróbki.

I oto ona:

Który z tych filmów przekonuje was bardziej? Dajcie znać co na ten temat uważacie na naszym profilu na FB!