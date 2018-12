Prywatne ubezpieczenie wypadkowo-chorobowe dla osób samozatrudnionych

Na co możemy liczyć w przypadku wypadku lub choroby – czy masz swój plan awaryjny? Zdecydowana większość Polaków przyjeżdżających do Wielkiej Brytanii to ludzie młodzi i zdrowi. Zazwyczaj wybieramy wyspy w celach zarobkowych, aby zdobyć doświadczenie, studiować lub po prostu jesteśmy ciekawi świata.

Niezależnie od tego, jaki jest cel naszego pobytu w UK, jedno łączy nas wszystkich – aby normalnie żyć i funkcjonować, musimy pracować. Bez płynności finansowej nie będziemy w stanie opłacić podstawowych zobowiązań finansowych takich jak mieszkanie, jedzenie, transport, hobby, itp.

Świadomość naszych rodaków odnośnie obowiązującego prawa, świadczeń socjalnych i ubezpieczeń często jest niewystarczająca i niekiedy budzimy się z tak zwaną ręką w nocniku.

Ogromna część naszych rodaków w UK to osoby samozatrudnione. Jak wiemy, prowadzenie swojej działalności ma swoje zalety, np. możliwość odliczania rożnego rodzaju kosztów, elastyczne godziny pracy, itp. Po drugiej stronie natomiast, mamy listę obowiązków i wad tego typu zatrudnienia, m.in. konieczność corocznych rozliczeń, płacenie podatków oraz National Insurance Contribution we własnym zakresie, bezpłatne urlopy, itd.

A co w przypadku świadczenia chorobowego? – Zasada jest dosyć prosta, dla self-employed nie ma praktycznie żadnego. Nie przysługuje im nawet podstawowe Statutory Sick Pay, gdyż to jest wypłacane jedynie dla osób zatrudnionych na umowę o pracę.

Przeanalizujmy wiec, o co potencjalnie możemy się starać od rządu w przypadku choroby lub wypadku, przez który nie będziemy w stanie pracować, a tym samym nasze dochody się zatrzymają.

Self-employed może jedynie starać się o zasiłek Employment Support Allowance, którego stawki przez pierwsze 13 tygodni obecnie kształtują się na poziomie £57.90 na tydzień dla osób poniżej 25. roku życia i £73.10 na tydzień dla osób powyżej 25. roku życia.

Bez wątpienia ta kwota nikogo nie powali na kolana, a nawet można powiedzieć, że praktycznie niemożliwe jest, aby za takie pieniądze opłacić podstawowe zobowiązania finansowe, rachunki i koszty życia. Ponadto arkusz aplikacyjny i procedury o ten zasiłek to nie lada wyzwanie! Okazuje się zatem, że, tak jak mówi znane powiedzenie: ‘Umiesz liczyć? Licz na siebie’ – bez własnego odpowiedniego zabezpieczenia możemy liczyć na bardzo niewiele.

Ogromna część self-employed pracuje w branżach budowlanych, transportowych, sprzątających, opieki nad dziećmi i osobami starszymi, wiec są to osoby przede wszystkich zaangażowane w prace manualne. Tym samym ryzyko, że coś nam może się przydarzyć jest ogromne. Mówimy tutaj przede wszystkim o rożnego rodzaju wypadkach, kontuzjach i chorobach, przez które pozostajemy bez dochodu przez kilka tygodni, miesięcy, a nawet lat.

Jak wiemy zapobieganie jest tańsze i skuteczniejsze niż leczenie, warto zabezpieczyć swój dochód i zdrowie, póki jesteśmy zdrowi i wszystko z nami jest w porządku. W tym celu można skorzystać z różnych rodzajów prywatnego ubezpieczenia – dla osób self-employed w pierwszej kolejności najlepiej wziąć pod uwagę ubezpieczenia wypadkowo-chorobowe (Accident & Sickness) lub od niezdolności do pracy (Private Sick Pay).

Warto skorzystać z usług licencjonowanego brokera ubezpieczeń w UK, który ma w swojej ofercie polisy z różnych firm ubezpieczeniowych i pomoże dobrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie dla nas. Zazwyczaj nie ponosimy dodatkowych opłat za otrzymanie ofert i przygotowanie takiego ubezpieczenia, gdyż brokerzy otrzymują swoje honorarium z firm ubezpieczeniowych, w których zakładana jest taka polisa. Ponadto całe procedury można przygotować telefonicznie/online bez konieczności wychodzenia z domu.

Na co powinniśmy zwracać uwagę przy wyborze naszej polisy:

Okres gwarancji ubezpieczenia

Rodzaj składek - gwarantowane lub niegwarantowane (rewizyjne)

Kluczowe warunki ubezpieczenia

Wykluczenia

Benefity dodatkowe

Statystyki wypłacalności odszkodowań firm ubezpieczeniowych

Ceny i warunki ubezpieczeń mogą się różnić i są uzależnione od wielu czynników, takich jak: nasz wiek, to czy palimy, wykonywany zawód, benefity dodatkowe oraz oczywiście kwoty na jakie chcemy być ubezpieczeni.

Należy pamiętać, że ubezpieczenia lepiej rozpocząć kilka lat za wcześnie, niż jeden dzień za późno – im jesteśmy młodsi i zdrowsi, tym będziemy mieli lepsze ceny i warunki. Ponadto jeśli zachorujemy lub ulegniemy wypadkowi nie posiadając swojego własnego ubezpieczenia w UK, to niestety nie otrzymamy żadnego odszkodowania z tego tytułu.

Jeśli posiadamy już jakieś ubezpieczenie zdrowotne, wypadkowe lub od niezdolności do pracy, ale nie sprawdzaliśmy nowych ofert od dłuższego czasu, to definitywnie warto odświeżyć sobie warunki obecnej polisy i porównać z obecnie dostępnymi propozycjami, gdyż regularnie na rynku pojawiają się nowe i korzystniejsze pakiety.

Uwaga też na polisy czysto wypadkowe (tzw. Accidental Insurance), na które sporo osób się decyduje bez wnikliwej analizy ich warunków. Często tego typu ubezpieczenia sprzedawane są przez agentów ‘drogą pantoflową’ – polecenie znajomego, sąsiada czy kuzyna. Niestety rzeczywisty zakres tych polis jest bardzo ograniczony, przez co wielokrotnie jesteśmy w sytuacji, gdy coś nam się przydarzy i nie możemy pracować (a tym samym zarabiać), ale ubezpieczenie tego nie pokrywa – głównie sprowadza się do to kontuzji związanych z plecami, drobnych operacji i przede wszystkim różnego rodzaju chorób.

W jaki sposób upewnić się, że nasze ubezpieczenie ma odpowiedni zakres ochrony? Przede wszystkim dokładnie sprawdzić warunki polisy, wykluczenia i sytuacje w jakich możemy otrzymać odszkodowanie. W tym celu pomocne mogą być następujące pytania:

Co mi przysługuje, jeśli złamię rękę i nie będę mógł pracować przez 3 miesiące lub dłużej?

Czy dostanę odszkodowanie, jeśli wypadnie mi dysk i będę na zwolnieniu przez pół roku?

Mam jednodniową operację kolana, po której nie będę zdolny do pracy przez 8 tygodni – ile mi wypłacą?

Jeśli zdiagnozują mi raka i leczenie zajmie ponad rok – na co mogę liczyć?

Jak się utrzymam, jeśli będę miał wylew lub zawał serca, po którym już w ogóle nie będę mógł pracować?

Nie ignorujmy tak ważnych spraw i naszego finansowego bezpieczeństwa, działajmy zawczasu, aby nie było za późno. Łatwiej jest wygospodarować kilkanaście czy kilkadziesiąt funtów miesięcznie jak jesteśmy zdrowi i pracujemy, niż szukać setek, a nawet tysięcy w sytuacji kiedy coś nam się przydarzy i nie możemy pracować, ani zarabiać.

