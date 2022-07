Prywatne czynsze w Wielkiej Brytanii osiągnęły rekordowy poziom - w Manchesterze wzrosły o 20%

Ceny idą w górę i to mocno!

Według najnowszych danych, średnia wysokość prywatnego "rentu" w Wielkiej Brytanii osiągnęła rekordowy poziom. Lokalne zanotowano wzrost na poziomie 20%, choć nie wszędzie jest aż tak drogo.

Jak czytamy na łamach "Guardiana", wysokość czynszu w ramach prywatnego najmu w Wielkiej Brytanii (nie licząc samego Londynu) wzrosła o 11,8%, gdy w stolicy poszła ona w górę o 15,8%. Rosnące koszty ponoszone z tytułu wynajmu mocno dokładają się do obecnego kryzysu, a przyczyną takiego stanu rzeczy jest popyt przewyższający podaż i rosnące stopy procentowe. Niestety, na rynku nieruchomości "pod wynajem" wciąż więcej jest chętnych, niż dostępnych mieszkań. To sprawia, że landlordowie mogą podnosić ceny, a to zwiększa presję na rodziny w UK, które w obecnej sytuacji nie mogą narzekać nadmiar pieniędzy.

W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 roku średni czynsz w Wielkiej Brytanii, ale poza Londynem, osiągnął kolejny nowy rekord w wysokości 1126 funtów miesięcznie, jak wynika z danych przedstawionych przez Rightmove. Liczba ta wzrosła o 19% – czyli konkretnie o 177 funtów – w ciągu dwóch lat od rozpoczęcia pandemii.

Ile płacimy landlordom za czynsz w UK i w Londynie?

Analogicznie wygląda sytuacja w Londynie - średni czynsz w brytyjskiej stolicy sięga 2257 funtów, a ​​roczna stopa wzrostu w wysokości 15,8% okazała się „najwyższą w historii roczną stopą wzrostu w jakimkolwiek regionie”.

Dodajmy, iż w niektórych lokalizacjach odnotowano jeszcze większe podwyżki, niż podana wyżej średnia. Na szczycie tabeli cen najmu Rightmove znalazł się Manchester, gdzie średni czynsz wzrósł o 23,4% w ciągu roku – z 913 GBP w drugim kwartale 2021 roku do 1127 GBP w tym samym okresie tego roku. Na drugim miejscu uplasowało się Chatham w hrabstwie Kent, gdzie wzrost wyniósł 21,4%, a na trzecim Liverpool z wzrostem o 19,4%. Trzy nadmorskie miejscowości – Weymouth w Dorset, Torquay w Devon i Margate w Kent – ​​odnotowały ponadprzeciętne roczne wzrosty o odpowiednio 19,1%, 18% i 16,9%.

Według Rightmove zasoby dostępnych nieruchomości na wynajem spadły o 26% w porównaniu z zeszłorocznymi poziomami, podczas gdy popyt wzrósł o 6%. Średnie miesięczne czynsze są teraz o 40% wyższe niż 10 lat temu. Szacuje się, że w samej Anglii wynajmuje prywatnie 11 milionów osób, a wielkość sektora podwoiła się w ciągu ostatnich 20 lat.

