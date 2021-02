Prowadzona przez polską parę kawiarnia w Manchesterze została zamknięta na trzy miesiące

Lokalne władze w Manchesterze wraz z policją podjęły decyzję o zamknięciu na trzy miesiące kawiarni należącej do polskiego restauratora, która jest zlokalizowana w dzielnicy Burnage.

Jak podają przedstawiciele Manchester City Council powodem takiej decyzji jest łamanie obowiązujących w Wielkiej Brytanii restrykcji wynikających z epidemii koronawirusa. Lokal będzie mógł zostać otwarty dopiero 9 maja 2021 roku. Przed kawiarnią został wywieszony baner informujący o jej zamknięciu. "Manchester City Council has closed this premises" - czytamy na nim. Na płachcie obok symbolu władz lokalnych Manchesteru znajduje się również logo Greater Manchester Police.

Znamy wyrok w sprawie łamania restrykcji przez "polską" kawiarnię w Burnage (Manchaster)

Jak podaje lokalny serwis "Manchester Evening News" doniesienia o nieprzestrzeganiu restrykcji pojawiły się po raz pierwszy w tej sprawie jeszcze w listopadzie ubiegłego roku. Chodziło o personel, który odmawił zasłaniania twarzy, a skarżyć się mieli sami klienci. Wówczas council wystosował pismo do polskiego restauratora oraz później wydał "improvement notice" w dniu 30 stycznia. Urzędnicy twierdzą, że nie podjęto żadnych wysiłków, aby wymusić dystans społeczny lub zakrywanie twarzy. Oprócz tego zignorowano polecenie zainstalowania ochronnych ekranów plastikowych oddzielających klientów od obsługi.

Ostatecznie, 2 lutego wydano mandat w wysokości 1000 funtów za naruszenie pierwotnego "improvement notice". Dwa dni później właściciele otrzymali ostrzeżenie o zamknięciu lokalu. Stało się to zanim druga grzywna w wysokości 2000 funtów została nałożona w dniu 6 lutego. Powodem było naruszenie pierwotnego pisma, jak podaje "Manchester Evening News".

Polskiego restauratora czeka jeszcze rozprawie w sprawie napaści na policjanta

W końcu, służby pojawiły się na miejscu w niedzielę 7 lutego na wieść o doniesieniach że osoby, które znajdowały się w środku nie zachowywały żadnych zasad związanych z "social distancing" oraz nie miały założonych masek. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule "Manchester: Polski właściciel kawiarni ukarany grzywną i aresztowany za złamanie obowiązujących restrykcji". Policja wydała wówczas 14 mandatów. Dodatkowo kawiarnia została ponownie zamknięta i nałożono na jej właścicieli trzecią karę w wysokości 4000 funtów. Oprócz tego zostali zobowiązani do pokrycia kosztów prawnych rady w wysokości 3586 funtów.

Na rozprawie sądowej w tej sprawie, która miała miejsce 10 lutego właściciele się nie pojawili.

Dodajmy również polski restaurator stanie przed Manchester Magistrates' Court 23 lutego w sprawie napaści na policjanta.

Co ciekawe, na nagraniach upublicznionych w Internecie widać, że w tej bójce to policjant zdaje się atakować naszego rodaka. W sprawie zachowania oficera wszczęto również dochodzenie, ale w oświadczeniu wydanym w niedzielę przez GMP czytamy, iż "wstępne przeglądy sugerują, że działania funkcjonariuszy były rozsądne, gdyż zostały ocenione w szerszym kontekście sytuacji". Niemniej, sprawa została skierowana do wydziału GMP's Professional Standards Branch.