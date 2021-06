Prowadzisz auto w klapkach, długiej spódnicy albo okularach przeciwsłonecznych? Może grozić ci 5 tys. funtów mandatu!

Pewnie niewiele osób ma tego świadomość, ale wsiadanie za kółkiem w zbyt luźnych klapkach, zbyt obszernej spódnicy lub w nieodpowiednich okularach na nosie może skończyć się... mandatem.

Zgodnie z art. 97 brytyjskiego kodeksu drogowego należy odpowiednio dostosować swój ubiór do prowadzenia samochodu. Co to oznacza? Kierowca nie może mieć na sobie obuwia i odzieży, które uniemożliwiają w jakikolwiek sposób "prawidłowego użycia urządzeń sterujących pojazdem" (czyli kierownicy, pedałów i ewentualnie skrzyni zmiany biegów). Jak należy to intepretować? Zasadniczo jazda w klapkach na stopach albo w ciemnych okularach nie jest zabroniona ani niezgodna z przepisami. Jednak, w sytuacji gdyby prowadzącemu klapki zsunęłby się ze stóp i zaklinowały pod pedałami, mamy do czynienia z zagrożeniem na drodze. Policjant może na to zwrócić uwagę. Co więcej, ma prawo ukarać tak ubraną osobę - za nieostrożną jazdę w UK grozi 100 funtów mandatu oraz 3 punkty karne.

Zdziwisz się, gdy dowiesz się za co można dostać mandat w UK

Na tym jednak nie koniec, bo sprawa może trafić do sądu i ostatecznie może skończyć się na mandacie sięgającym nawet 5 tysięcy funtów. W dodatku na koncie kierowcy pojawi się 9 punktów karnych i może otrzymać tymczasowy zakaz prowadzenia pojazdów, jak czytamy na łamach portalu "Hull Live".

Ubierasz klapki do samochodu? Możesz zostać ukarany 5 tys. mandatu i 9 punktami karnymi

Co zrobić, aby zachować bezpieczeństwo na drodze i nie narażać się na mandat? Oto 6 elementów garderoby, których warto unikać prowadząc samochód:

Klapki/japonki/kapcie - z tych powodów, o których wspominaliśmy wyżej. Jak się okazuje buty z bardzo cienką podeszwą, o grubości mniejszej niż 10 mm, mogą powodować zagrożenie na drodze. Pedały mogą również "wejść" między stopę, a wnętrze buta.

Długa spódnica/sukienka - problem jest z luźno opadającym materiałem, który może zaczepić się o któryś z pedałów.

Bardzo luźne dżinsy - ryzyko polega na tym samym, co w przypadku spódnicy czy sukienki.

Wysokie obcasy - obuwie nie powinno ograniczać ruchu kostki, co w przypadku butów na wysokim obcasie jest po prostu niemożliwe

Okulary przeciwsłoneczne - z reguły okulary chroniące przed słońcem służą bezpiecznej jeździe, ale nie mogą być zbyt ciemne, aby zbytnio nie ograniczały widoczności.

Zbyt ciężkie buty - czyli takie, które uniemożliwiają precyzyjne korzystanie z pedałów lub są tak duże, że przez przypadek możemy nacisnąć oba.