Protest w Londynie przeciwko lockdownowi. Aresztowano 104 osoby

W czwartek w Londynie doszło do protestu przeciwko drugiemu lockdownowi.

Przeciwnicy wprowadzenia lockdownu w Anglii i noszenia maseczek zgromadzili się w czwartek wieczorem przy Trafalgar Square w Londynie i dołączyli do innej grupy protestujących w ramach Million Mask March, następnie po godzinie 18:00 wspólnie ruszyli wzdłuż The Strand, gdzie doszło do starć z policją.

Setki osób zebrały się na Trafalgar Square w Londynie krzycząc: „Żadnego więcej lockdownu, żadnych więcej masek, żadnych więcej kłamstw!”. Grupa protestujących przeciwko wprowadzonym w czwartek nowym restrykcjom połączyła się z grupą protestujących w ramach antyrządowego corocznego protestu Million Mask March.

Protest przeciwko lockdownowi

Od czwartku, wraz z wprowadzeniem drugiego lockdownu, wszelkie zgromadzenia są zakazane, dlatego protestujący starli się z policją, która apelowała do nich, aby rozeszli się do domów. Oficerowie krzyczeli: „To zgromadzenie jest nielegalne i naraża innych na niebezpieczeństwo. Zalecamy rozejście się do domów”.

Aresztowano 104 osoby

Policja aresztowała aż 104 osoby biorące udział w proteście w centralnym Londynie. Komisarz Jane Connors powiedziała: „Naszym głównym celem tamtego wieczoru było zapewnienie bezpieczeństwa londyńczykom. Już osiem miesięcy jesteśmy w tej krajowej pandemii i szczerze nie ma żadnego wytłumaczenia dla ludzi, którzy niebezpiecznie łamią regulacje wprowadzone po to, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa. Dziś wieczorem, tłum ludzi zdecydował zignorować nowe regulacje, zachował się nieodpowiedzialnie. Ponad 100 z tych osób zostało aresztowanych i będzie musiało ponieść konsekwencje swoich działań”.

