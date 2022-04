Protest Extinction Rebellion. Aktywiści zablokowali ruch na moście Tower Bridge w Londynie! [Wideo]

Fot. Twitter

Aktywiści Extinction Rebellion nie ustają w protestach przeciwko wykorzystywaniu paliw kopalnych. Dziś w południe grupa ludzi zablokowała ruch na moście Tower Bridge w Londynie.

Dziś przed południem aktywiści Extinction Rebellion zablokowali ruch na Tower Bridge w Londynie. Demonstranci rozwinęli na moście baner z napisem „Skończcie już teraz z paliwami kopalnymi” („End fossil fuels now”), a dwie osoby spuściły się z mostu na linach, odpalając czerwone świece dymne. Zwieszeni z mostu ludzie uniemożliwili łodziom poruszanie się pod środkową jego częścią, zmuszając je do zmiany kierunku. Extinction Rebellion poinformowało w krótkim oświadczeniu, że akcja została zorganizowana na Tower Bridge w przeddzień wydarzenia „April Rebellion”, które rozpocznie się jutro o godz. 10 rano w Hyde Parku. W najbliższym tygodniu aktywiści planują gromadzić się w okolicy Speaker's Corner w Hyde Parku każdego ranka, gdzie będą uczyć wszystkich chętnych sposobów okazywania „pokojowego nieposłuszeństwa obywatelskiego i taktyki oporu”. Następnie aktywiści zamierzają pomaszerować do centrum Londynu i zablokować poszczególne części miasta „tak długo, jak to możliwe”.

Aktywiści Extinction Rebellion wierzą w ludzkość

Demonstranci spod znaku Extinction Rebellion są coraz bardziej zuchwali w swoich akcjach i choć można przychylnie patrzeć na ich motywację, to wybierane przez nich sposoby działania nie wszystkim muszą się podobać, ponieważ zwyczajnie utrudniają ludziom codzienne życie. Aktywiści grupy klimatycznej wierzą jednak, że ich radykalne działania przyniosą w końcu zamierzony skutek. - Zadaję sobie pytanie, dlaczego cały czas robię te rzeczy i główną rzeczą, która mnie napędza, jest to, że mam ogromną nadzieję i optymizm w zdolność ludzkości do walki z kryzysem klimatycznym. Kiedy zgłosiłam się na ochotnika podczas konferencji klimatycznej COP26 w Glasgow w zeszłym roku, dowiedziałam się od członków rdzennych społeczności z amazońskiego lasu deszczowego, że firmy niszczące ich domy robią to, aby wydobywać ropę, a niektórzy rdzenni działacze na rzecz ochrony środowiska zostali zabici, broniąc swoich domów. Niektóre banki i firmy, które nadal finansują, ubezpieczają i wspierają te projekty, mają siedzibę w Londynie, tu, gdzie te społeczności nie mogą do nich dotrzeć, ale ja mogę, więc zrobię, co w mojej mocy, aby pomóc – wyznała jedna z aktywistek, Amy Rugg-Easey.

Extinction Rbellion protesters have blocked traffic on both sides of Tower Bridge in London. pic.twitter.com/i1gtWEXedP — talkRADIO (@talkRADIO) April 8, 2022