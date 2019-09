„Proszę, niech pan opuści moje miasto” - Brytyjczyk upokorzył Borisa Johnsona przed kamerami

Fot. Twitter

Boris Johnson robił wczoraj wszystko w trakcie przemówienia w Wakefield, w West Yorkshire, by nie dać po sobie poznać, iż w tym tygodniu został upokorzony jako polityk i twardogłowy Brexit'owiec. Ale mimo typowego dla siebie, płomiennego i nieco propagandowego przemówienia, wygłoszonego na tle stojących z tyłu policjantów, nie wszystko w West Yorkshire poszło premierowi tak, jak by sobie tego życzył.

W mieście Morley, które obok Wakefield Boris Johnson odwiedził wczoraj w ramach objazdu po West Yorkshire, do premiera zbliżył się w pewnym momencie jeden z mieszkańców. Boris Johnson prawdopodobnie spodziewał się ciepłego przyjęcia, ale zamiast tego usłyszał, żeby... premier opuścił miasto Brytyjczyka. - „Proszę, niech pan opuści moje miasto” - powiedział mieszkaniec Morley, klepiąc premiera po plecach.

“Please leave my town.”

“I will, very soon.” pic.twitter.com/3gqW2SwqMi