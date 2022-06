Promocyjne bilety w Ryanairze i w liniach lotniczych LOT. Ale trzeba się pospieszyć

Jeśli jeszcze nie macie zaplanowanych wakacji, możecie skorzystać z dzisiejszej okazji i zarezerwować bilety w promocyjnej cenie w liniach lotniczych LOT lub do jutra w Ryanairze. Czasu na decyzję jest jednak niewiele.

Wprawdzie kolejki na brytyjskich lotniskach skutecznie zniechęcają do podróżowania, jednak, jeśli jesteście lub będziecie w Polsce, możecie zaplanować sobie lot na wakacje z Krakowa, Warszawy lub Gdańska.

Tanie bilety w LOT

W środę do północy możecie zarezerwować bilety w przystępnych cenach w LOT m.in. na okres od 1 lipca do 31 sierpnia do Wiednia (podróż w obie strony za 342 zł) czy Dusseldorfu (za 399 zł). Z kolei do stolicy Armenii i stolicy Gruzji za 699 zł na okres od 1 października do 13 grudnia tego roku. Jeśli natomiast marzy wam się wyjazd do Azerbejdżanu, możecie tam polecieć między 1 października i 13 grudnia za 699 zł.

Promocja w Ryanairze

Linie lotnicze Ryanair przygotowały bilety w promocyjnych cenach, które można zarezerwować do 30 czerwca do północy. Okazja jest wyjątkowa – z Krakowa do Oslo, czy Pragi możemy polecieć już za 39 zł w jedną stronę w okresie od 1 lipca do 31 października.

Odrobinę więcej kosztuje podróż Ryanairem do Mediolanu-Bergamo – 59 zł. Z kolei z Warszawy-Modlin do Danii, Holandii czy Kowna zapłacimy 39 zł. A lot z Gdańska do Szwecji, Kopenhagi czy Oslo będzie nas kosztował 39 zł.

