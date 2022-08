Promocja Wizz Air tylko do północy. Bilety lotnicze o 20 proc. taniej

Fot. Unsplash

Wizz Air ogłosił błyskawiczną wyprzedaż biletów lotniczych. Jakie są szczegóły specjalnej promocji taniej linii lotniczej?

Przełom września i października to dla miłośników umiarkowanej pogody idealna pogoda na wypoczynek. Ekstremalne upały są wtedy już raczej mało prawdopodobne, ale wciąż można się cieszyć przyjemną słoneczną pogodą.

Dla wszystkich, którzy lubią późnoletnie lub wczesnojesienne wakacje (lub po prostu planują wyjazdy), Wizz Air przygotował specjalną szybką promocję, która trwa jedynie 24 godziny. W ofercie dostępne są wybrane bilety lotnicze o 20 proc. taniej. Jak można wywnioskować z informacji na stronie wizzair.com, promocja dotyczy września i października 2023 roku.

