Promocja na bilety Ryanair do Polski i Portugalii! Sprawdź szczegóły

Fot. Getty

Ryanair ogłosił promocję na bilety lotnicze między innymi do Polski i Portugalii. Linia lotnicza poinformowała także, że w najbliższych tygodniach dostępnych będzie więcej połączeń między Wielką Brytanią a Portugalią. Z aż dwunastu brytyjskich lotnisk wprowadzono 14 dodatkowych lotów do Faro. Jakie są szczegóły promocji?

Decyzja taniej linii lotniczej o zwiększeniu liczby połączeń lotniczych między UK a Portugalią jest następstwem spadku wskaźnika zakażeń w Portugalii i usunięcia tego kraju z listy państw objętych kwarantanną w UK. Oprócz dodatkowych lotów i promocji na bilety do Portugalii, na stronach Ryanair znajdziemy też trochę specjalnych ofert na połączenia z UK do Polski.

Promocja Ryanair na bilety z UK do Polski

W przypadku lotów między z UK do Polski promocją objęto loty z lotniska London Stansted do Olsztyna. Bilety na tej trasie kupić już od £16,05 w jedną stronę. Z kolei z Befastu do Gdańska polecimy już od £18,12 za bilet w jedną stronę, a z Leeds/Bradford do Wrocławia za £12,99. Do Gdańska polecimy też z London Stansted za £10,54 w jedną stronę - ale tylko 29 sierpnia 2020.

Pozostałe oferty specjalne Ryanaira:

Promocja biletów Ryanair UK - Polska. Stan na dzień 26 sierpnia 2020, godzina 11. Źródło: ryanair.com



Promocja Ryanair na bilety do Portugalii

Z okazji wprowadzenia dodatkowych połączeń Ryanair ogłosił promocję również na bilety do Portugalii. Bilety na połączenia między UK a Portugalią można kupić już od £19,99 w jedną stronę. Oferta obejmuje loty w terminach od 11 września do 24 października 2020 i kończy się 27 sierpnia 2020 o północy. Następujące brytyjskie lotniska będą obsługiwać więcej lotów do portugalskiego Faro:

Bournemouth

Bristol

Cardiff

Edinburgh

East Midlands Airport

Glasgow Prestwick

Liverpool

London Southend

Luton

Manchester

Newcastle

Stansted

Jaki formularz lokalizacyjny trzeba wypełnić podróżując do Polski, a jaki do UK? - ZOBACZ WIDEO: