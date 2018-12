Program PiS dla Polonii - Polski rząd ma pomysł jak zachęcić emigrantów do powrotu

Jak czytamy na łamach "Wprost" jednym z najważniejszych elementów polityki polskiego rządu w roku 2019 ma być zachęcenia do powrotu Polaków, którzy zdecydowali się na emigrację.

- Dostajemy sygnały, że Polacy, którzy wyjechali zagranicę w celach zarobkowych są skłonni wrócić - komentuje anonimowy polityk Prawa i Sprawiedliwości przytaczany przez serwis internetowy znanego tygodnika opinii. Nie od dziś wiadomo, że zarabiający w funtach w Wielkiej Brytanii czy w euro w Niemczech, Irlandii i Holandii chętnie by do kraju ojczystego wrócili. Problemem jednak jest kwestia warunków, jakie zastaliby w Polsce - o wiele niższe płace, wyższe podatki, problemy z biurokracją, znalezieniem mieszkania, szkoły lub przedszkola dla dzieci...

"Możecie u nas zostać i chcemy byście zostali" - deklaruje Theresa May podczas spotkania z Mateuszem Morawieckim

- Oczywiście nie możemy doprowadzić do sytuacji, w której Polacy wracający z emigracji będą uprzywilejowani i będą płacili mniejsze podatki, bo będzie to niesprawiedliwe wobec tych, którzy z Polski nie wyjechali. Możemy pomóc im na nowo odnaleźć się w kraju. W tym będziemy proponowali bezpłatną naukę języka polskiego dla dzieci. Program dla Polonii będzie rozbudowany, ale jego szczegóły przedstawimy w nowym roku – obiecuje członek PiS`u.

Co ma znaleźć się w rzeczonym "programie dla Polonii"? Przede wszystkim pomoc w znalezieniu pracy i mieszkania. Będzie on skierowany do Polaków przebywających głównie w Wielkiej Brytanii, którzy po Brexicie chętniej będą spoglądać w stronę swojej ojczyzny.

Premier Morawiecki w Londynie zachęcał Polaków, aby wracali do kraju

Widać wyraźnie, że rząd Matueusza Morawieckiego mocno zachęcą Polaków w UK do przyjazdu do Polski. Premier RP wielokrotnie już nakłaniał naszych rodaków do powrotu twierdząc, że obecna sytuacja na rodzimym rynku pracy jest o wiele lepsza niż w czasie, w którym opuszczali ojczyznę, a temat ten wrócił podczas jego ostatniej wizyty w Londynie.

- Szanujemy wszystkie indywidualne decyzje ludzi dotyczące drogi życiowej, ale zapraszamy do Polski (…) Cieszę się, że Polacy, którzy są na Wyspach Brytyjskich mogą czuć się tu bezpiecznie. Bardzo nam na tym zależało - komentował Morawiecki.

Nieoficjalnie mówi się, że program PiS-u może zakładać pomoc w znalezieniu pracy i mieszkania dla Polaków wracających z emigracji. A tej politycy PiS-u spodziewają z Wielkiej Brytanii się po Brexicie. Choć jak przekonuje nasz rozmówca z PiS, politycy dostają informacje, że nie tylko z tego kraju Polacy w dużej ilości mają ochotę wrócić.– Polacy chcą wracać nie tylko z Anglii. Dostajemy informacje, że emeryci z Kandy i Stanów myślą o powrocie do Polski, ale nie jesteśmy w stanie zrównać ich emerytur z polskimi – mówi polityk PiS-u.