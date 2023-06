Program osiedlania się w UE i obywatelstwo brytyjskie: Przewodnik dla polskich imigrantów w Wielkiej Brytanii

artykuł dostarczony przez klienta

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej spowodowało znaczne zmiany w systemie imigracyjnym. Od zakończenia swobodnego przepływu osób obywatele UE są traktowani na ogół tak samo jak obywatele spoza UE. Jednak rząd brytyjski wprowadził w 2019 roku program EU Settlement Scheme, który umożliwia obywatelom UE, Szwajcarii i EOG dalsze funkcjonowanie w Wielkiej Brytanii.

Program ten przyznaje uprawnienia do settled status lub pre-settled status osobom spełniającym określone warunki. Osoby posiadające settled status mają możliwość ubiegania się o obywatelstwo brytyjskie, co wiąże się z licznymi korzyściami, takimi jak prawo do stałego pobytu w Wielkiej Brytanii, posiadanie brytyjskiego paszportu, możliwość pracy i nauki w Wielkiej Brytanii, sponsorowanie migracji członków rodziny, dostęp do opieki zdrowotnej NHS, świadczeń społecznych i emerytur oraz prawo do głosowania w wyborach. Do 31 grudnia 2022 roku Home Office otrzymało niemal 1,2 miliona zgłoszeń od polskich migrantów starających się o settled lub pre-settled status.

W niniejszym artykule przedstawimy kompleksowy przewodnik dotyczący programu EU Settlement Scheme i obywatelstwa brytyjskiego. Omówimy, kto może ubiegać się o settled lub pre-settled status, jak złożyć wniosek oraz jakie są wymagania dotyczące obywatelstwa brytyjskiego. Przedstawimy również informacje na temat egzaminu LanguageCert IESOL SELT B1, który jest zatwierdzonym przez rząd brytyjskim egzaminem z języka angielskiego dla kandydatów na obywatelstwo brytyjskie.

Warto zauważyć, że chociaż program EU Settlement Scheme ma na celu umożliwienie obywatelom UE, Szwajcarii i EOG dalsze funkcjonowanie w Wielkiej Brytanii, nie jest to proces automatyczny. Osoby spełniające wymagane warunki muszą złożyć wniosek o settled status lub pre-settled status.

EU Settlement Scheme jest programem utworzonym przez rząd Wielkiej Brytanii. Składanie wniosków jest bezpłatne, a wnioskodawcy otrzymują settled status lub pre-settled status według poniższych kryteriów: settled status - otrzymują go osoby, które przebywały nieprzerwanie w Wielkiej Brytanii przez pięć lat. Mają możliwość pozostania w Wielkiej Brytanii na stałe, pod warunkiem że nie opuszczą kraju przez kolejne 5 lat, natomiast pre-settled status - otrzymują osoby, które przebywały w Wielkiej Brytanii krócej niż pięć lat. Z tym statusem mogą pozostać w Wielkiej Brytanii przez kolejne pięć lat, ale zawsze mogą później ubiegać się o settled status, jeśli chcą osiedlić się na stałe.

Termin składania wniosków w ramach EU Settlement Scheme upłynął 30 czerwca 2021 roku, ale program nie został całkowicie zamknięty. Członkowie rodziny nadal mają prawo składać wnioski, jeśli związek rodzinny istniał przed 31 grudnia 2020 roku i nadal istnieje. Dodatkowo, inni obywatele UE mogą również złożyć wniosek, jeśli mogą wykazać "uzasadnione powody" dla przekroczenia terminu.

Uzasadnione powody mogą dotyczyć osoby, która nie wiedziała, że ma prawo składać wniosek, lub osoby bez dostępu do internetu. Im więcej czasu upływa, tym trudniej będzie to udowodnić, szczególnie gdy osoba pracuje. Jednak pewne inne uzasadnione powody mogą nadal być akceptowalne.

Na przykład osoba posiadająca stałe miejsce zamieszkania, która nie była świadoma konieczności ubiegania się o status osiedlenia, może wciąż złożyć wniosek. Mieszkaniec UE posiadający czasowy zakaz wyjazdu (ILR), chociaż nie musi składać wniosku, może chcieć złożyć wniosek po terminie ze względu na korzyści związane ze statusem osiedlenia w porównaniu do ILR. Główną z nich jest możliwość przebywania poza Wielką Brytanią przez pięć lat bez utraty statusu, zamiast dwóch.

Settled status a brytyjskie obywatelstwo

Osoby posiadające settled status będą miały również możliwość ubiegania się o obywatelstwo brytyjskie. Obywatelstwo pozwala osobom na stałe zamieszkanie. Osoby z obywatelstwem brytyjskim będą miały prawo do stałego zamieszkania w Wielkiej Brytanii, co oznacza, że nie będą już podlegać kontroli imigracyjnej. Będą również mogły pracować i studiować w Wielkiej Brytanii, sponsorować migrację członków swojej rodziny, korzystać z opieki zdrowotnej NHS, otrzymywać świadczenia publiczne i emerytury - oraz oczywiście, brać udział w wyborach.

Ponadto obywatelstwo brytyjskie ma dodatkowe korzyści, które nie są dostępne dla osób posiadających settled status lub pre-settled status. Na przykład, brytyjscy obywatele mogą swobodnie podróżować do i z Wielkiej Brytanii bez żadnych ograniczeń, oraz mają prawo kandydować w wyborach w Wielkiej Brytanii. Obywatelstwo brytyjskie zapewnia również większe bezpieczeństwo i ochronę, ponieważ nie może być odebrane przez rząd, chyba że osoba uzyskała je w wyniku oszustwa lub wprowadzenia w błąd.

Ubieganie się o brytyjskie obywatelstwo

Proces ubiegania się o obywatelstwo brytyjskie może być długi i skomplikowany. Wymaga od osób spełnienia określonych wymagań i zdania różnych testów, jak wspomniano wcześniej. Wnioskodawcy muszą również uiścić opłatę, która może być dość kosztowna. Aby uzyskać brytyjskie obywatelstwo, wnioskodawcy muszą spełniać określone wymagania.

Jak ubiegać się o obywatelstwo brytyjskie? Istnieje kilka sposobów ubiegania się o obywatelstwo brytyjskie. Kryteria uprawniające do ubiegania się o obywatelstwo to:

posiadanie brytyjskiego partnera cywilnego lub małżonka;

urodzenie się w Wielkiej Brytanii;

posiadanie brytyjskiego rodzica;

posiadanie statusu osiedlenia w ramach EU Settlement Scheme.

Wymagania dotyczące obywatelstwa często różnią się, w zależności od powodu, dla którego wnioskodawcy składają wniosek i jakie spełniają warunki. Ale, jeśli składają wniosek w ramach EU Settlement Scheme, w większości przypadków muszą udowodnić, że:

przebywali w Wielkiej Brytanii przez więcej niż pięć lat i będą nadal to robić;

posiadają dobre obyczaje;

muszą zdać test "Life in the UK", który składa się z 24 pytań dotyczących brytyjskich tradycji;

muszą posiadać wiedzę z zakresu języka angielskiego, walijskiego lub gaelickiego. Będą również musieli zdać zatwierdzony egzamin z języka angielskiego wymagany do uzyskania obywatelstwa brytyjskiego.

Jakiego egzaminu z języka angielskiego wymaga się do uzyskania obywatelstwa brytyjskiego?

Jeśli aplikanci chcą osiedlić się w Wielkiej Brytanii i nie mówią po walijsku ani gaelicku, muszą udowodnić, że posiadają co najmniej poziom B1 z języka angielskiego. Można to zrobić, zdając egzamin z języka angielskiego na poziomie B1, takim jak LanguageCert IESOL SELT B1, który jest jednym z egzaminów z języka angielskiego akceptowanych przez rząd brytyjski do celów uzyskania obywatelstwa brytyjskiego.

Oto, co aplikanci powinni wiedzieć o egzaminie:

egzamin jest zatwierdzony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Wielkiej Brytanii od 2019 roku – zaufało mu tysiące osób w ponad 120 krajach, w tym w Wielkiej Brytanii.

dostępny jest w ponad 200 lokalizacjach egzaminacyjnych – częste terminy w Wielkiej Brytanii i na całym świecie.

istnieje elastyczność w ustalaniu terminu egzaminu – wybierz datę i godzinę, która najlepiej pasuje, nawet do 24 godzin przed egzaminem.

szybkie uzyskanie wyników – oficjalne wyniki dostępne w ciągu zaledwie 3 dni roboczych.

Podsumowując, istnieje wiele istotnych czynników do uwzględnienia w kontekście programu EU Settlement Scheme, settle status, pre-settled status i obywatelstwa brytyjskiego. Ważne jest, aby jednostki zrozumiały swoje prawa i możliwości oraz podjęły działania jak najszybciej, aby zabezpieczyć swój status i chronić swoją przyszłość w Wielkiej Brytanii.

Wypełnienie wniosku o wizę lub obywatelstwo może być stresujące. LanguageCert skupia się na jak największym wsparciu dla osób zdających egzamin, oferując doskonałą obsługę klienta online i w centrach egzaminacyjnych. Zapewniają również darmowe materiały przygotowawcze.

Podsumowując, program EU Settlement Scheme i obywatelstwo brytyjskie oferują cenne możliwości dla polskich migrantów w Wielkiej Brytanii. Program EU Settlement Scheme umożliwia uprawnionym osobom kontynuowanie życia i pracy w Wielkiej Brytanii, natomiast obywatelstwo brytyjskie zapewnia różne korzyści, takie jak prawo do stałego pobytu w Wielkiej Brytanii, pracy i nauki, sponsorowania migracji członków rodziny, dostępu do opieki zdrowotnej NHS, świadczeń publicznych, emerytur oraz prawa do głosowania w wyborach.

Dodatkowo, zdając egzamin LanguageCert IESOL SELT B1, osoby te mogą upewnić się, że spełniają wymogi językowe dotyczące obywatelstwa brytyjskiego. Ogólnie rzecz biorąc, niniejszy przewodnik ma na celu zapewnienie polskim migrantom w Wielkiej Brytanii wszechstronnego zrozumienia programu EU Settlement Scheme i obywatelstwa brytyjskiego oraz pomóc im pomyślnie osiedlić się w Wielkiej Brytanii.

