Prognozy Met Office dla UK po uderzeniu sztormu Claudio - w jakich rejonach obowiązują żółte alerty?

Wielką Brytanię nawiedził sztorm Claudio i wyrządził spore zniszczenia w zlokalizowanych w Anglii hrabstwa Hampshire i Dorset. Potężny wiatr i ulewne deszcze uderzyły w wybrzeże najmocniej w nocy z poniedziałku na wtorek. Na zbliżającą się pogodę będą miały wpływ jego następstwa. Żółte alerty pogodowe wydane przez Met Office będą obowiązywały jeszcze w dniu dzisiejszym w środę 2 listopada i jutro.

Niektóre części Wielkiej Brytanii zostaną dziś i jutro dotknięte następstwem sztormu Claudio, który wczoraj zaatakował południowe wybrzeże Wyspy. W dniu wczorajszym silne wiatry szalały po Wyspie, zwalając drzewa i pozostawiając domy bez prądu. „Oczekuje się, że w niektórych obszarach spadnie od 30 do 40 mm deszczu, a tam, gdzie niedawnych miał miejsc poprzedni opad atmosferyczny, na drogach i w innych lokalizacjach mogą wystąpić podtopienia” - komentował główny meteorolog Met Office Neil Armstrong, cytowany przez „The Daily Mail”.

„Większa część Wielkiej Brytanii może spodziewać się w środę silnego wiatru południowego, ale obszar ostrzegawczy wskazuje, gdzie będą podmuchy do 65 mil na godzinę, a zatem gdzie prawdopodobnie wystąpią opóźnienia w podróży” - dodawał Armstrong.

Prognoza pogody dla Wielkiej Brytanii — jakiej aury możemy się spodziewać?

Jakie szkody wyrządził Claudio? W przybrzeżnych regionach UK wiatr w porywach osiągał prędkość ponad 110 kilometrów na godzinę. W rejonie przylądka The Needles na wyspie Wight prędkość porywów sięgała nawet 185 km/h. Część kultowego West Pier w Brighton została zniszczona podczas burzy. Molo częściowo zapadło się do morza. Przedszkole w Devon zostało ewakuowane we wtorek po południu po podejrzeniu uderzenia pioruna. Straż pożarna została wezwana do przedszkola Willand we wtorek o 14:20 po tym, jak w tamtejszym biurze znaleziono mały pożar. Z kolei wieczorem osiem osób zostało ewakuowanych śmigłowcem z pokładu jachtu. Stało się to po tym, jak wiatr po prostu rozerwał jego żagle u wybrzeży miasta Porthleven w Kornwalii

„Wiało całą noc, wiatr powalił wiele drzew. Drogi były zablokowane, wielu mieszkańców nie miało prądu” - komentował na łamach TVN Meteo nasz rodak mieszkający w Portsmouth, pan Piotr. „Wiatrowi towarzyszył ulewny deszcz” - mówił. „Nacieszyliśmy się piękną jesienią, teraz przyszedł czas na standardową brytyjską aurę, wietrzną i deszczową”.

Krajobraz po uderzeniu sztormu Claudio

Jakiej pogody można oczekiwać w przeciągu najbliższych dni? W chwili obecnej w mocy znajdują się trzy alerty pogodowe wydane przez Met Office. Wszystkie mają kolor żółty, a więc oznaczają najniższy poziom niebezpieczeństwa w trzystopniowej skali. Pierwszy z nich dotyczy północnego oraz zachodnio-północnego wybrzeża Wyspy, a więc szkockich krańców Wielkiej Brytanii. Obowiązuje od godziny 18:00 od dziś do jutra, do godziny 8:00 i dotyczy przede wszystkim silnego wiatru.

Czego można się spodziewać? Prawdopodobne są opóźnienia w transporcie drogowym, kolejowym, lotniczym i promowym. Tego samego można spodziewać się w przypadku niektórych usług autobusowych i kolejowych, a niektóre podróże będą po prostu trwały dłużej. Trasy i inne lokalizacje przybrzeżne narażone są na duże fale.

Przedstawiamy relację Polaka mieszkającego w Portsmouth

Drugie ostrzeżenie Met Office dotyczy wietrznej pogody na obszarach przybrzeżnych Morza Irlandzkiego, które następnie dotkną części północnej Anglii i Szkocji. Obowiązują dziś od 7:00 do jutra do godziny 21:00. Czego można się spodziewać? Prawdopodobne są opóźnienia w transporcie drogowym, kolejowym, lotniczym i promowym. Tego samego można spodziewać się w przypadku niektórych usług autobusowych i kolejowych, a niektóre podróże będą trwały dłużej. Możliwa jest także krótkotrwała utrata zasilania i innych usług w zakresie dostarczania energii.

Trzeci ostrzeżenie Met Office dotyczy rejonu na północ i północny-zachód od Carlisle. Dotyczy znowu ulewnych deszczów. Żółty alert oznacza, że można oczekiwać zakłócenia podróży, a lokalnie także podtopień. Można oczekiwać utrudnień w usługach autobusowych i kolejowych. Możliwa jest także krótkotrwała utrata zasilania i innych usług w zakresie dostarczania energii. Po więcej szczegółów w związku z ostrzeżenia Met Office odsyłamy na oficjalne strony brytyjskiej służby meteorologicznej.

