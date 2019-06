Prognoza pogody w UK - w części kraju nadal obowiązuje żółty alert, będzie mocno padać i grzmieć

Na Wyspach letnia pogoda bez zmian - nadal będzie burzowo, deszczowo i bardzo nieprzyjemnie. Jeszcze dziś do godziny 21:00 obowiązuje żółty alert pogodowy wydany przez Met Office dla sporej części południowo-wschodniej części UK. Na szczęście, już niedługo pogoda się poprawi.

Ostrzeżenie dotyczy gwałtownych opadów deszczu i towarzyszących im burz, nierzadko z piorunami, ale także z gradem. Możliwe są lokalne podtopienia, a także znaczne utrudnienia w komunikacji. Kierowcy winni zachować szczególną ostrożność prowadząc samochód w takich warunkach. Mogą również wystąpić ewentualne problemy z dostawą energii elektrycznej.

Obszar objęty ostrzeżeniem wydanym przez Met Office rozciąga się z północy od Hull i biegnie na południe, z jednej strony zamykając się na linii Sheffield, Debry, Birmingham, Gloucester, Bath, Wells i Weymouth, a z drugiej - na terenach położonych na wschodnim wybrzeżu wyspy obejmujących takie miasta, jak Norwich, Ipswich i Cantenbury.

CZYTAJ TAKŻE: To już jest koniec walki Szymonka - "polski Alfie Evans" został odłączony od aparatury podtrzymującej życie

Natomiast minionej nocy część Wielkiej Brytanii została nawiedzona przez iście spektakularne burze. Dość powiedzieć, że nadmorskie miasteczko Eastbourne we wschodnim Sussex było świadkiem potężnej nawałnicy, podczas której pioruny uderzały nawet do 1000 razy na godzinę! Inne części południowo-wschodniej Anglii musiały się borykać z brakiem zasilania oraz zalanymi drogami. Z kolei w Lenham w hrabstwie Kent spadło we wtorek o 42 mm deszczu w zaledwie 60 minut.

Najbardziej spektakularne zjawisko miało jednak miejsce w Borden w Sittingbourne (hr. Kent), gdzie zauważono... mini-tornado!

GORĄCY TEMAT: Brytyjczyk, który wygrał £123 000 000 w EuroMillions nie zgłosił się po wygraną!

Na szczęście, już wkrótce czeka nas odmiana pogody. Jak komentuje meteorolog Met Office Oli Claydon dla "The Evening Standrad" wraz z końcem tygodnia aura ulegnie zmianie. - Burze z piorunami przesuną się na północny-wschód, a na południowym wschodzie będzie można spodziewać się przejaśnień. Już wkrótce nad Londynem może zaświecić słońce - komentował.

Można się również spodziewać poprawy sytuacji w Wainfleet, w hrabstwie Lincolnshire. Miasto, które w wyniku przerwania wału przeciwpowodziowego znalazło się pod wodą. Według ostatnich prognoz wszystko wskazuje na to, że zbliżające burze ominą ten obszar.