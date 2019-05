Prognoza pogody - w tygodniu Wielką Brytanię czeka ochłodzenie i deszcze, ale weekend będzie pogodny

Cztery dni deszczu zapowiadają synoptycy Met Office, przestrzegając przed zbliżającym się frontem zimnego powietrza, który nadciąga nad Wielką Brytanię.

Początek maja na Wyspach będzie mało wiosenny. Według prognoz przedstawionych przez meteorologów Met Office dd wtorku pas opadów będzie przesuwał się coraz bardziej na północ, aby później na dłużej pozostać w rejonie północno-wschodniej Anglii i Szkocji. W tym samym czasie temperatura będzie spadać, a tam gdzie obędzie się bez opadów mogą wystąpić przymrozki.

We wtorek w nocy będziemy mieli do czynienia z najniższymi temperaturami, słupek rtęci spadnie do -3 stopni Celsjusza w wyższych partiach północnej Szkocji i do -2 w Glasgow. W Irlandii Północnej temperatury mogą oscylować poniżej zera, w lokalnie w Walii i Bristolu termometry mogą pokazać zero stopni.

Burz z piorunami, a także zimnych opadów deszczu połączonych z gradem można spodziewać się w szkockim rejonie Highlands, ale na szczęście w południowej części UK można oczekiwać znacznie łagodniejszej aury.

Chłodny początek maja związany jest z masami powietrza znad Arktyki, które przynoszą taką, a nie inną pogodę do UK. - Właśnie te masy, w połączeniu z niespokojnymi warunkami zza Atlantyku odpowiadają za niską temperaturę i deszcze w całym kraju - komentował Richard Miles. W tygodniu będzie chłodno, ale weekend może okazać się znacznie przyjemniejszy.

Lokalnie w południowo-wschodniej Anglii temperatura może sięgnąć nawet 20 stopni! Miles przestrzega jednak przed spodziewaniem się majowej fali upałów, a wygląda na to, że końcówka pierwszej połowy maja będzie znacznie pogodniejsza, niż początek miesiąca.