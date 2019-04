Prognoza pogody UK - zbliża się sztorm Hannah, wiatr może osiągnąć prędkość 70mph!

Infografiki: Met Office i Met Eireann

Już dziś w Wielką Brytanię i Irlandię uderzy wiejący z prędkością sięgającą nawet 70 mph sztorm Hannah.

Met Office ostrzega przed zbliżającym się do Wysp Brytyjskich sztormem Hannah. Ma on uderzyć już dziś, w nocy. Najgorzej będzie w Irlandii, gdzie można spodziewać się nie tylko porywistych wiatrów, ale również i obfitych opadów deszczu.

W związku z pogarszającymi się warunkami atmosferycznymi Met Eireann wydało II. stopień zagrożenia pogodowego (Status Orange) dla Clare, Cork, Kerry, Limerick, Tipperary oraz Waterford. Z kolei w Connacht, Carlow, Kildare, Kilkenny, Laois, Longford, Wexford, Wicklow, Offaly i Donegal obowiązywać będzie I. stopień zagrożenia (Status Yellow). Ostrzeżenie dotyczy więc niemal całej Irlandii. Będzie ono obowiązywać aż do sobotniego poranka, do godziny 5.

Jeśli idzie o Wielką Brytanię aż tak źle nie będzie - Met Office wydało jedynie żółty alert pogodowy. Dotyczy on całej południowej części Wyspy i będzie obowiązywał do jutra. Możemy spodziewać się silnych wiatrów, które mogą sprawić niewielkie problemy komunikacyjne. Lokalnie prędkość wiatru może osiągnąć prędkość sięgającą nawet 70 mil na godzinę!

Synoptycy przewidują, że Hannah - czwarty tegoroczny sztorm w Wielkiej Brytanii i Irlandii po Eriku, Freji i Garecie - sprawi, że zbliżający się weekend będzie znacznie chłodniejszy, szczególnie w porównaniu z rekordowo upalnym i słonecznym długim weekendem świątecznym.

Alex Deakin z Met Office mówi, że będzie mieli do czynienia ze spadkiem temperatury sięgającym nawet do 15 stopni Celsjusza. Lokalnie, słupki rtęcie będą pokazywały mniej, niż 10 stopni. - Pogoda będzie zdecydowanie bardziej chłodniejsza. Niskie temperatury w połączeniu z silnym wiatrem sprawią, że poczujemy się, jakby to był styczeń, a nie kwiecień - komentował na łamach "The Evening Standard".