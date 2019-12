Prognoza pogody UK - silny wiatr, oblodzenia i gęsta mgła. Met Office wydało PIĘĆ alertów pogodowych!

Met Office wydało pięć alertów pogodowych - niektóre z nich obowiązywać będą do weekendu.

Dziś na Wyspach wiatr osiągnął prędkość 70 km/h, można spodziewać się ulewnych deszczy i oblodzeń. Met Office wydało w sumie pięć alertów pogodowych, które obejmować będą duże połacie kraju. Część z nich będzie obowiązywać aż do soboty.

Przed dzisiejszym świtem w części kraju temperatury spadły nawet do -7 stopni Celsjusza, ale znacznie większym zmartwieniem od chłodnej aury są wydane przez Met Office alerty pogodowe. W sumie wydano aż pięć żółtych ostrzeżeń dotyczących niemal całego kraju.

Zachodnia część Wyspy, od Północnej Irlandii, przez część Walii, aż po najdalej na zachód wysunięte rubież Anglii będzie zmaać się z porywistym wiatrem. Można spodziewać się utrudnień w komunikacji, można również spodziewać się krótkotrwałych problemów z dostępem do energii elektrycznej, a o największym zagrożeniu można mówić w przypadku miejscowości leżących na wybrzeżu.

Z kolei intensywnego deszczu można spodziewać się w Kornwalii, hrabstwie Devon, części Dorset i Somerset, mniej więcej między Plymouth, a Portsmouth. Met Office ostrzega przed lokalnymi podtopieniami i mocno utrudnioną komunikacją - drogi w tym obszarze będą bardzo mokre.

Z kolei w głębi kraju, w środkowej części Anglii można spodziewać się oblodzeń na drogach i chodnikach. Jakby tego było mało, na tym obszarze oraz jeszcze na południu, zalegać będą gęste mgły.

Niestety, żółty alert pogodowy utrzyma się aż do weekendu, do soboty 21 grudnia, ale na szczęście nie będą dotyczyły tak dużych obszarach. Po szczegóły odsyłamy na oficjalną stronę Met Office.

Jeśli idzie o prognozę pogody na najbliższe dni dla Londynu to zasadniczo będzie sucho, pochmurno i niezbyt zimno. Ewentualnych opadów deszczu można spodziewać się jeszcze dziś wieczorem i w ciągu jutrzejszego dnia. Od piątku aż do niedzieli będzie sucho, popadać może jedynie pod koniec weekendu. Temperatura będzie wahać się pomiędzy 12 kreskami na plusie (jutro), do 9 (w niedzielę).