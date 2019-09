Prognoza pogody UK - "resztki" cyklonu Gabrielle, które dotrą na Wyspy sprawią, że temperatura wzrośnie nawet do 25 stopni!

Imieniem Gabrielle nazwano tropikalną burzę, która powstała nad Atlantykiem i jej resztki przyniosą zmiany pogody w północnej Europie. Co przewidują prognozy dla Wielkiej Brytanii?

W ciągu zbliżających się dni w Wielkiej Brytanii możemy spodziewać się dość mieszanej pogody. Po dość burzowym i mokrym początku tygodnia można oczkiwać ocieplanie - przynajmniej do pewnego stopnia. Przyczyną takiego stanu rzeczy będą pozostałości po tropikalnej burzy Gabrielle.

W czwartek nad północną Anglią można spodziewać się burz i opadów deszczu, ale na południu kraju, w tym także w Londynie, niebo pozostanie przejrzyste, a aura będzie iście słoneczna i wręcz wakacyjna. Jak komentował Luke Miall z Met Office temperatura może sięgnąć nawet 24 stopni Celsjusza. Meteorolog ma dla nas jeszcze lepsze wieści jeśli idzie o zbliżający się weekend! Otóż temperatura w sobotę i niedzielę będzie jeszcze wyższa - lokalnie sięgnie 25 stopni - a w większości kraju będzie sucho i słonecznie.

- Dzięki pozostałościom Gabrielle większość Wielkiej Brytanii czeka bardzo ciepły i piękny weekend, a taka pogoda utrzyma do początku przyszłego tygodnia - komentował dla serwisu "The Evening Standard" Miall. Temperatury będą wahać się od kilkunastu stopni w Irlandii do ponad dwudziestu w pozostałych częściach kraju. Prognozuje się, że w Londynie termometry pokażą 22 stopnie w sobotę, a 25 w niedzielę.

Pogodna aura utrzyma się także po weekendzie. W poniedziałek można spodziewać się podobnych temperatur, a dopiero we wtorek słupki rtęci spadną, do poziomu około 23 stopni. Warto jednak zaznaczyć, że różnica temperatur pomiędzy dniem, a nocą będzie wyraźna. Bardzo. Po zmroku będzie robiło się chłodniej nawet do czterech lub pięciu stopni.

Jak zaznaczył Luke Miall jest to dość powszechne dla zbliżającej się pory roku - wszak powoli żegnamy się z latem i witamy zimę...