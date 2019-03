Prognoza pogody UK - przed nadejście wiosny czeka nas krótkotrwały atak zimna i deszczu

Zaśnieżone, nieprzejezdne lub zablokowane drogi i zmiany w komunikacji – to skutki arktycznej pogody, jaka nawiedziła Wyspy. Brytyjskie media publikują materiały nadsyłane przez czytelników z całego kraju....

Sztorm Emma kontynuuje swoją zabójczą podróż przez Wielką Brytanię. W niektórych miejscach śnieg, co prawda ustąpił, ale zamiast niego pojawił się deszcz, który zamienił drogi w lodowiska.

Choć fani słonecznych dni w ciągu najbliższych dni mogą być niepocieszeni, to w weekend czeka ich nagroda za zniesienie deszczowego tygodnia. Środa Środa, niestety, nie rozpieści nas dobrą pogodą - deszczowe...

Fala upałów w UK – czeka nas najcieplejsze lato od 170 lat

Wygląda na to, że w tym roku angielska pogoda będzie daleka od swojego przysłowiowego znaczenia. Meteorologowie przewidują, że tegoroczna wiosna będzie najcieplejsza od… 1833 roku. A to tylko wstęp do...