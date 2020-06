Koniec wiosennych upałów. Pogoda w najbliższych dniach nas zaskoczy

Minął maj i wygląda na to, że wraz z nim przynajmniej na razie możemy zapomnieć o upałach - według prognoz Met Office na początku czerwca nie tylko spadną temperatury, ale również popada i zagrzmi.

Mamy za sobą najbardziej słoneczny i suchy maj od czasu, gdy brytyjski urząd meteorologiczny Met Office zaczął gromadzić dane na ten temat. Takiego okresu zupełnie nie-brytyjskiej pogody, kombinacji wysokich temperatur i słonecznej aury nie pamiętają najstarsi Brytyjczycy. W minionym miesiącu odnotowano aż 266 godzin słonecznych. Poprzedni rekord w tej kwestii pad w czerwcu 1957 r., gdy zanotowano ich 265. Nie tylko maj był rekordowy, ale w ogóle wiosna - od początku marca do końca maja w UK średnio mamy 426 godzin słonecznych. W tym roku było ich aż 626!

Niestety, wygląda na to, że już wkrótce wszystko wróci do "brytyjskiej" normy. Początek zbliżającego się lata będzie bardziej chłodny, niż wiosna, a sięgające nawet 28 stopni Celsjusza temperatury (takie, jak odnotowano w miniony weekend) będą już tylko wspomnieniem i spadną. I to znacznie, nawet do zaledwie 10 stopni!

Niestety, wraz z ochłodzeniem pojawią się również opady deszczu - pogoda z suchej zamieni się w mokrą. Będzie burzowo, nad Wielką Brytanią raz po raz przechodzić będą burze z piorunami. Opadów można spodziewać się już dziś i to na terenie całej UK - w Szkocji, Irlandii Północnej, Anglii i Walii. Temperatury w większości miejsc prawdopodobnie nie przekroczą 20 ° C. W wielu częściach, w tym w południowo-zachodniej i środkowej części kraju, maksymalna temperatura może wynosić nawet 11 ° C lub 12 ° C, a na północy słupek rtęci może mieć problemy z uzyskaniem temperatury powyżej 10 ° C.

W czwartek pogoda będzie mieszana, trochę słońca, trochę deszczu, szczególnie na północy, gdzie będzie mocniej wiało. Deszcze spodziewane są w południe. Widoki na piątek i sobotę są bardzo wietrzne i mokre. Na południu można spodziewać się ulew, a niedzielę słońce będzie mocniej przebijać zza chmur na północnej części Wyspy.