Prognoza pogody UK: Czeka nas bardzo mokry październik - Met Office na jutro wydało żółty alarm pogodowy

Wielką Brytanię czekają kolejne dwa tygodnie opadów deszczu. Jak prognozują synoptycy z Met Office padać będzie w całym kraju, a lokalnie można spodziewać się podtopień - w tej sprawie w sumie wystosowano 33 alarmy.

Jak wynika z długoterminowych prognoz pogody deszczowa aura ma utrzymać się do końca miesiąca. Jesien na Wyspach pełną gębą, chciałoby się napisać. Jutro, w związku z ulewnymi opadami deszczu Met Office wydało żółty alert pogodowy. Będzie trwał od południa do północy i będzie dotyczył dużej części Wyspy. Będzie się rozciągał od Plymouth na południowym-zachodzie, przez walijskie Cardiff, aż do wysokości Manchesteru na północy, na wschodzie sięgnie Peterborough, Cambridge, Chelmsford, aż do Brighton na wybrzeżu.

CZYTAJ TAKŻE: „Najgorszy troll UK” skazany na 2 lata więzienia! W BBC przyznał, że jest uzależniony od znęcania się nad ludźmi w internecie

Meteorologowie ostrzegają przed niewielkim ryzykiem podtopień budynków. Ruch na drogach będzie utrudniony, kierowcy są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności, może być również problem z punktualnością pociągów i autobusów. Przewiduje się, że niektóre z dróg mogą zostać zamknięte - tereny choćby w Essex są bardzo podmokłe i niewiele trzeba, aby drogi stały się nieprzejezdne. Są również niewielkie szanse na przerwy w dostawie energii elektrycznej.

Met Office ostrzega, że większej części kraju może spaść do 25 mm deszczu, ale intensywność opadów w niektórych częściach UK sięgnie 60 mm.

GORĄCY TEMAT: Nicola Sturgeon w ciągu "kilku tygodni" złoży wniosek do rządu UK ws. referendum niepodległościowego

Agencja Środowiska wydała 33 ostrzeżenia powodziowe i dwa kolejne poważne ostrzeżenia w całym kraju. Mijający weekend obfitował w deszcze, więc nie tylko ziemia jest bardzo wilgotna, ale poziom rzek w kraju jest podniesiony. Największe zagrożenie dotyczy poziomu wód od Upper Ouse w Yorkshire aż do Exmoor.

Kiedy można spodziewać się poprawy pogody? Niestety wydaje się, że deszczowa i niespokojna aura będzie utrzymywała się przez cały miesiąc, a warunki zaczną się poprawiać dopiero w ostatnim tygodniu października.