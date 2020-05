Prognoza pogody na Bank Holiday - czeka nas UPALNE 25 stopni z przelotnymi opadami deszczu

Jakiej pogody możemy spodziewać się w najbliższy długi weekend obejmujący 8 maja, czyli Early May Bank Holiday? Będzie naprawdę bardzo ciepło, ale przelotnie może nie tylko popadać, ale również zagrzmieć!

Przypomnijmy, w tym roku wyjątkowo Early May Bank Holiday został przesunięty na 8 maja z 4 maja. Decyzja brytyjskiego rządu dotycząca zmiany terminu pierwszego majowego weekendu wynika z obchodów 75. rocznicy Dnia Zwycięstwa (Victory in Europe Day), który przypada właśnie w najbliższy piątek. Dla Brytyjczyków to niezwykle ważna data, upamiętniająca kapitulację wojsk nazistowskich i zakończenie II wojny światowej. I właśnie na najbliższy piątek przygotowano najwazniejsze uroczystości.

A jakiej pogody możemy spodziewać się w najbliższy wydłużony majowy weekend? Oficjalne prognozy Met Office mogą nastrajać bardzo optymistycznie! Brytyjskie media piszą wręcz o "mini-fali upałów", my jednak do tematu podejdziemy z o wiele większą rezerwą. Rzeczywiście, temperatura może osiągnąć nawet 25 stopni Celsjusza, co w porównaniu z średnimi dla maja jest wartością bardzo wysoką, o 10 stopni większa od przeciętnej.

W piątek i w sobotę słupek rtęci będzie utrzymywał się wysoko, spokojnie będzie przekraczał 20 stopni, ale właśnie z tego powodu można spodziewać się nie tylko wiosennych deszczów, ale także dość gwałtownych burz. Ulewy mogą wystąpić niektórych częściach Walii i na południowym zachodzie. Dalej na wschód będzie ogólnie bardzo przyjemnie i słonecznie.

Niestety, w niedzielę możemy spodziewać się dramatycznego spadku temperatur, który może wynieść nawet 10 stopni Celsjusza. Najwyższe temperatury będą wynosić około 15 ° C i można się ich spodziewać na południu kraju, z kolei w Szkocji i Irlandii Północnej termometry pokażą zaledwie 9 ° C.

Przypominamy również tegoroczny kalendarz brytyjskich dni wolnych od pracy: