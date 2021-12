Prognoza pogody Met Office na Sylwestra - wyjątkowo ciepło, ale pochmurnie i deszczowo

Czeka nas wyjątkowo ciepły Sylwester - słupki rtęci w niektórych regionach UK mogą wzbić się na wysokość sięgająca 15 stopni Celsjusza. Meteorologowie Met Office przewidują, że może zostać pobity dotychczasowy rekord w tej kwestii.

W Sylwestra 2011 roku odnotowano temperaturę wynoszącą 14,8 stopni Celsjusza (58.6F). Do dziś ten rekord ciepła nie został pobity. Czy w 2021 roku się to zmieni? Jak wynika z oficjalnych prognoz przedstawionych przez Met Office są na to duże szanse - może on zostać wyrównany, a nawet pobity! Meteorolog Greg Dewhurst powołując się na najnowsze prognozy zapowiada, że w ostatni dzień roku temperatury będą wahać się między 14, a 15 stopniami Celsjusza (57,2 F-59 F). Sylwestrowo-noworoczna aura będzie łagodna z powodu frontu niskiego ciśnienia poruszające się przez Atlantyk. Na Wyspy przyniesie on łagodniejsze powietrze i deszczową pogodę.

Relatywnie wysokie temperatury mają utrzymać się dłużej, nie tylko w Sylwestra. Pogoda przez cały zbliżający się tydzień ma być bardzo łagodna, choć będzie "mokro". "Przeciętna temperatura w Wielkiej Brytanii o tej porze roku powinna wynosić około 7C-8C (44,6F-46,4F)" - komentował Dewhurst. "W całym kraju przez resztę tygodnia temperatury będą utrzymywać się powyżej tej średniej. Przeciętnie wyniosą one od 12 do 14 stopni Celsjusza, a lokalnie, w jednym lub dwóch miejscach, sięgną 15 stopni."

Niestety, pogoda nie zapowiada się zbyt słonecznie. Prognozy Met Office na trwający tydzień przewidują silne zachmurzenie i opady deszczu. Silny wiatr i ulewne deszcze mogą wystąpić tylko na północy i zachodzie Wielkiej Brytanii. Narodowy serwis meteorologiczny Wielkiej Brytanii nie wystosował na ten okres żadnych ostrzeżeń pogodowych.

