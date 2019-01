Prognoza pogody dla Wielkiej Brytanii: W tym tygodniu będzie zimno, a w wielu regionach sypnie śniegiem

Fot. Getty

Po ciepłej końcówce roku nad Wyspy nadeszło ochłodzenie. Meteorolodzy ostrzegają przed mrozem i śniegiem w wielu regionach kraju.

Dziś nad ranem słupki rtęci pokazały – 6 st. C w Glasgow, - 2 st. C w regionie The Midlands, - 2 st. C na obszarze Walii i – 3 st. C w Anglii południowej. Meteorolodzy informują, że ochłodzenie utrzyma się na Wyspach przynajmniej do końca tygodnia i nawet w ciągu dnia temperatura powietrza nie przekroczy w najcieplejszych regionach kraju 7 st. C. Najcieplej będzie w Londynie, z kolei w Manchesterze słupek rtęci może skoczyć do 6 st. C, w Newcastle do 4 st. C, a w Edynburgu do 3 st. C.

Początek dnia był raczej chłodny, z temperaturą wynoszącą – 6 st. C w Szkocji i rozległym mrozem. Jest jednak sucho, więc na drogach nie powinno być dziś problemów – w powietrzu nie ma zbyt dużo wilgoci, dlatego też nie ma zbyt dużego oblodzenia – powiedziała Emma Smith z Met Office.

Meteorolodzy nie wykluczają też nadejścia nad Wyspy w styczniu kolejnej „Bestii ze Wschodu”. Wszystko to dlatego, że nad Arktyką mamy obecnie do czynienia z tzw. nagłym ociepleniem stratosferycznym (SSW - sudden stratospheric warming), czyli tym samym zjawiskiem pogodowym, które w zeszłym roku przyniosło w UK tęgie mrozy oraz intensywne opady śniegu.

Nagłe ocieplenie stratosferyczne jest jedną z najbardziej gwałtownych zmian pogodowych na Ziemi, które następuje w wyniku zmiany kierunku i prędkości mas powietrza w troposferze. SSW powoduje podzielenie wiru polarnego na dwa oddzielne wiry, które, przemieszczając się nad Ameryką Północną i Eurazją, „przepychają” na półkuli północnej bardzo zimne powietrze w kierunku średnich szerokości geograficznych.

