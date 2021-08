Producenci żywności w UK chcą zatrudniać więźniów, by uzupełnić braki w personelu. Co na to brytyjski rząd?

Fot. Getty

W związku z przedłużającym się niedoborem pracowników w firmach zajmujących się produkcja i przetwórstwem żywności, brytyjscy przedsiębiorcy zwrócili się do rządu z prośbą o możliwość zatrudniania więźniów. Czy zatrudnianie więźniów to dobry pomysł?

Aktualnie, oprócz niedoborów kadrowych w szeregach kierowców tirów i innych pojazdów dostawczych, zaczyna brakować również pracowników produkcji w zakładach operujących na Wyspach. Branża spożywcza za niedobór pracowników obwinia dwa czynniki - Brexit oraz pandemię.

Więźniowie uzupełnią niedobór pracowników?

Brak pracowników w żywnościowym sektorze brytyjskiej gospodarki coraz bardziej doskwiera przedsiębiorstwom spożywczym na Wyspach, co przekłada się na ich niższą wydajność. By radzić sobie z niedoborem siły roboczej, zdesperowani producenci żywności chcą w halach produkcyjnych zatrudniać więźniów. Co na to brytyjski rząd?

Association of Independent Meat Suppliers (AIMS), stowarzyszenie reprezentujące firmy z branży przetwórstwa mięsnego, poinformowało, że w poniedziałek odbędzie się rozmowa telefoniczna przedstawicieli stowarzyszenia z Ministerstwem Sprawiedliwości. Celem rozmowy będzie wybadanie, jakie są obecne możliwości w zakresie zatrudniania więźniów w sektorze żywnościowym.

Czy zatrudnianie więźniów to dobry pomysł?

Warto wiedzieć, że zatrudnienie sprzyja resocjalizacji i jest ważnym czynnikiem, zmniejszającym ryzyko powrotu osadzonych na ścieżkę przestępczą, a w konsekwencji również powrotu do więzienia. W Wielkiej Brytanii istnieje specjalny program rządowy, dzięki któremu więźniowie mają szansę na znalezieniu pracy już podczas odbywania wyroku i otrzymanie zapłaty w dniu wyjścia z więzienia. AIMS rozważa skorzystanie z takiego właśnie programu w celu zażegnania kryzysu pracowniczego.

Rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości, cytowany przez dziennik „The Guardian”, powiedział: „Pomaganie więźniom w znalezieniu pracy podczas odbywania kary lub później znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo ponownego popełnienia przestępstwa. W miarę możliwości będziemy wspierać wszystkie branże, w których występują niedobory pracowników”.