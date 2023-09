Crime Proces ws. śmierci Sary Sharif ruszy jesienią 2024 r. Kto zasiadł na ławie oskarżonych?

We wtorek 19 września przed sądem Old Bailey odbyła się pierwsza rozprawa w sprawie śmierci 10-letniej Sary Sharif. Na ławie oskarżonych zasiadł ojciec dziewczynki – Urfan Sharif, a także jej macocha Beinash Batool i wujek Faisal Malik.

Śmierć Sary Sharif – oskarżeni stanęli przed sądem

Urfan Sharif, Beinash Batool i Faisal Malik zostali aresztowani przez brytyjskie służby w zeszłą środę, na lotnisku Gatwick. Jak podają media, wszystkim trojgu bilety na powrót do Wielkiej Brytanii kupili ich krewni w Pakistanie. To właśnie oni, w związku z całą sprawą, zostali przyciśnięci przez pakistańskie służby. Prośbę o aresztowanie podejrzanych o zabójstwo 10-latki Interpol wystosował do służb Pakistanu już 15 sierpnia, ale te długo nie były ich w stanie namierzyć. Wiadomo było, że jeszcze w pierwszej połowie sierpnia ojciec dziewczynki pojawił się na krótko w domu rodzinnym w Jhelum w Pendżabie. Ale szybko stamtąd wyjechał.

Co doprowadziło do aresztowania podejrzanych ws. śmierci Sary?

Sprawa przyspieszyła w momencie, gdy pakistańska policja aresztowała w pierwszej połowie września 10 krewnych ojca Sary Sharif. Do aresztowań doszło kilka dni po tym, jak Urfan Sharif i macocha Beinash Batool opublikowali oświadczenie na kanale YouTube. W dziwnym nagraniu, na którym ojciec dziewczynki nie powiedział ani jednego słowa, Beinash Batool poinformowała o chęci współpracy z Surrey Police. Dodatkowo Beinash uchyliła rąbka tajemnicy ws. śmierci 10-letniej Sary. Kobieta wyznała, że doszło do niej w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Trudno jednak było nie zauważyć, że w oświadczeniu Urfana i Beinash brak było jakichkolwiek emocji w związku z tragicznym zdarzeniem w Woking. Beinash bardziej skupiła się na obecnej sytuacji swojej rodziny. I na fakcie, że jej dzieci nie mogą chodzić do szkoły.

Kiedy ruszy proces ws. śmierci 10-letniej Polki?

Urfan Sharif, Beinash Batool i Faisal Malik już 15 września stanęli przed sądem Guildford Magistrates’ Court. Po pierwszym wysłuchaniu sprawę przekazano do sądu koronnego Old Bailey. Cała trójka usłyszała zarzut morderstwa – spowodowania lub umożliwienia śmierci dziecka.

Podczas pierwszej, krótkiej rozprawy przed sądem Old Bailey, Urfan Sharif, Beinash Batool i Faisal Malik potwierdzili jedynie swoją tożsamość i datę urodzenia. Cała trójka połączyła się z sądem za pomocą łącza wideo. Urfan Sharif i Faisal Malik przebywają w więzieniu o zaostrzonym rygorze Belmarsh w południowym Londynie. Z kolei Beinash Batool umieszczono w więzieniu Bronzefield w Surrey.

Proces ws. śmierci Sary Sharif rozpocznie się w Old Bailey 2 września 2024 roku. Potrwa sześć tygodni.

Co wiemy o śmierci Sary Sharif?

Przypomnijmy, że ciało 10-letniej Sary Sharif znaleziono w domu w Horsell, w Surrey, 10 sierpnia. Dzień wcześniej jej ojciec, Urfan Sharif, macocha, wujek oraz przyrodnie rodzeństwo dziewczynki wyjechali do Pakistanu. I tam się ukryli. Jednak o śmierci dziecka poinformował funkcjonariuszy Surrey Police sam Urfan Sharif. To właśnie on zadzwonił do nich z Pakistanu w dniu 10 sierpnia, około godz. 2:50 w nocy.

Przeprowadzona sekcja zwłok nie dała jasnej odpowiedzi na temat tego, jak zginęła 10-latka. Ustalono jednak, że dziewczynka przynajmniej od jakiegoś czasu była ofiarą przemocy domowej i że niedługo przed śmiercią doznała „wielokrotnych i rozległych” obrażeń. Dziennikarze BBC ustalili, że Sara widziana była przez kolegów z klasy w szkole podstawowej St Mary’s w Byfleet z rozcięciami i siniakami na twarzy. Od kwietnia dziewczynka przeniosła się jednak z rodziną do miejscowości Woking, oddalonej od Byfleet o około 20 minut jazdy samochodem. Tam Sara nie chodziła już do szkoły. Beinash Batool miała powiedzieć sąsiadom, że Sara jest prześladowana przez rówieśników za noszenie hidżabu.

