Problem zorganizowanej przestępczości i zakłócenia w imporcie mogą pozostać w razie No Deal poza kontrolą rządu – ostrzegają eksperci

Fot. Getty

Choć ministrowie rządu Borisa Johnsona od dawna zapewniają, że są gotowi na wszelkie zakłócenia związane z No Deal, to z najnowszego raportu organu nadzorującego wydatki publiczne - National Audit Office – wynika coś zupełnie innego. Eksperci NAO twierdzą, że wiele problemów związanych z No Deal, czy to dotyczących przestępczości zorganizowanej, czy też zakłóceń na granicy i opóźnień w imporcie/eksporcie towarów, pozostanie zupełnie poza kontrolą rządu.

Ministrowie Borisa Johnsona twierdzą, że są przygotowani na Brexit bez umowy, a Michael Gove, odpowiedzialny za koordynację przygotowań do Brexitu, idzie w zaparte powtarzając, że niejawne dokumenty dotyczące operacji Yellowhammer (takim kryptonimem opatrzone zostały przygotowania do Brexitu bez umowy) to tylko „najczarniejszy scenariusz”, który jest niezwykle mało prawdopodobny.

Czytaj też: Rząd Wielkiej Brytanii apeluje do polskich firm, aby przygotowały się na twardy Brexit

Tymczasem eksperci organu nadzorującego wydatki publiczne, National Audit Office, przygotowali właśnie raport, z którego wynika, że w razie wystąpienia No Deal rząd nie będzie miał wiele możliwości do łagodzenia skutków kryzysu. Z informacji zebranych przez NAO wynika, że zorganizowane grupy przestępcze „szybko wykorzystają wszelkie dostrzeżone słabości, luki lub niespójności w systemie egzekwowania prawa”. Z kolei wszystkie przygotowania dotyczące funkcjonowania granic (w tym kontroli celnych importowanych z UE towarów) są „tymczasowe i nietrwałe w perspektywie długoterminowej”.

Nie przegap: Brytyjski rynek pracy słabnie. Bezrobocie w UK wzrosło o 22 tys. do 1,3 miliona

- Przygotowanie brytyjskiej granicy do wyjścia z UE z lub bez umowy jest niezwykle skomplikowane i wymagało ogromnej ilości pracy od wielu ministerstw, agencji i stron trzecich, takich jak handlowcy. Jednak pomimo ich wysiłków nadal istnieje znaczące ryzyko, które może mieć konsekwencje dla społeczeństwa i przedsiębiorstw – zaznaczył dyrektor National Audit Office, Gareth Davies. - Rząd będzie się musiał zmierzyć z nowymi wyzwaniami w zakresie monitorowania i reagowania na wszelkie zakłócenia, które mogą wystąpić w wyniku wyjścia z UE bez porozumienia, i będzie musiał zastąpić tymczasowe środki trwałymi rozwiązaniami długoterminowymi, aby zapewnić dostosowaną do nowych potrzeb granicę – dodał.