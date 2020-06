Priti Patel zarysowała 5 kroków potrzebnych do poluzowania kwarantanny. Ale nie podała żadnej daty

Fot. YouTube

Wprowadzona przez Priti Patel, przymusowa, 14-dniowa kwarantanna dla wszystkich podróżnych, nie przestaje zbierać krytycznych komentarzy – i to nie tylko ze strony firm świadczących usługi turystyczne, ale też ze strony polityków i biznesu. Jednak minister spraw wewnętrznych nadal upiera się przy swoim stanowisku, że kwarantanna dla przyjezdnych jest niezbędna do zapobiegnięcia drugiej fali zachorowań w UK.

Podczas wczorajszego wystąpienia w Izbie Gmin Priti Patel nie tylko potwierdziła, że przymusowa kwarantanna zacznie obowiązywać od poniedziałku 8 czerwca, ale też zarysowała pięć kroków potrzebnych do jej poluzowania. Zasady dotyczące kwarantanny będą zatem zależeć od:

Ustalenia dokładnych wskaźników infekcji i transmisji wirusa na arenie międzynarodowej;

Stwierdzenia „wiarygodności” danych dotyczących przypadków zachorowań zgłaszanych przez kraje, które chętnie przyjmują brytyjskich turystów (ma to na celu zweryfikowanie, czy sytuacja epidemiologiczna nie jest w danym kraju poważniejsza, niż wskazywałby na to oficjalne dane);

Oceny środków wprowadzonych przez poszczególne państwa, takich jak na przykład zasada dystansu społecznego w wakacyjnych hotspotach;

Ustalenia, jak radzą sobie kraje, które planują zastosować łagodniejsze podejście do kontroli granicznych;

Uzgodnienia, w jaki sposób testy na przeciwciała i inne testy mogą okazać się skuteczne w ograniczaniu do minimum ryzyka dla zdrowia związanego z podróżowaniem.

Kliknij i zobacz wystąpienie Priti patel w House of Commons

W nawiązaniu do krytyki rządowej polityki odnośnie kwarantanny Priti Patel stwierdziła, że „rząd dąży do tego samego celu, co firmy z branży turystycznej - przywrócenia Wielkiej Brytanii i gospodarki do życia w sposób bezpieczny i dla wszystkich praktyczny”. Ponieważ jednak minister spraw wewnętrznych nie podała żadnych konkretów, to nie wiadomo, kiedy można się na Wyspach spodziewać tego powrotu do normalności.