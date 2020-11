Priti Patel potwierdziła koniec swobodnego przepływu osób. Immigration Bill został ostatecznie poparty przez parlament

Fot. Getty

Brytyjski parlament ostatecznie poparł Immigration Bill. Oznacza to koniec swobodnego przepływu osób między UK a UE z początkiem 2021 roku. Priti Patel ogłosiła wiadomość na swoim Twitterze.

W poniedziałek 9 listopada w brytyjskim parlamencie odbyło się ostateczne głosowanie nad Immigration Bill. W nowej ustawie imigracyjnej zapisano między innymi, że z dniem 1 stycznia 2021 roku zakończy się możliwość swobodnego podróżowania między Wielką Brytanią a Unią Europejską.

Szefowa Home Office Priti Patel ogłosiła wiadomość o przyjęciu Immigration Bill na swoim koncie na Twitterze, pisząc: „Po wielu latach kampanii jestem uszczęśliwiona, że ustawa Immigration Bill, która zakończy swobodny przepływ 31 grudnia, przeszła dziś przez Parlament. Spełniamy wolę Brytyjczyków”.

After many years of campaigning, I am delighted the Immigration Bill which will end free movement on 31st December has today passed through Parliament.



We are delivering on the will of the British people. pic.twitter.com/pUkio41nTg