„Nie pozwól, by twoja KAWA kosztowała ludzi życie”. Downing Street wystosowało mocny apel do mieszkańców UK

Fot. Getty

Downing Street mnoży prośby do mieszkańców UK, by powstrzymali się przed spotkaniami towarzyskimi, które mogą doprowadzić do śmierci wielu ludzi. „Nie pozwól, by twoja KAWA kosztowała ludzi życie” - w takich słowach rząd ponownie zaapelował do społeczeństwa o przestrzeganie ograniczeń trzeciego lockdownu.

W odpowiedzi na dramatyczne statystyki w dotyczące zachorowań i zgonów w ostatnich 2 tygodniach w Wielkiej Brytanii, rząd Borisa Johnsona wypuścił trzy plakaty informujące o skutkach nieprzestrzegania covidowych obostrzeń. Na pierwszym z nich, zatytułowanym „Nie pozwól, by twoja kawa kosztowała ludzi życie”, przedstawiona została grupka ludzi w maseczkach, którzy stoją na ulicy w kolejce po kawę. W dolnej części plakatu czytamy, że „nowa mutacja COVID-19 szybko się rozprzestrzenia, a około jedna na trzy osoby jest nosicielem koronawirusa bez żadnych objawów”, a także, że gdy bierzemy kawę na wynos, to powinniśmy pamiętać o myciu rąk, zakrywaniu twarzy i zachowaniu dystansu. Z kolei na drugim plakacie, zatytułowanym „Spotkania towarzyskie kosztują ludzi życie”, widzimy grupkę młodych ludzi, którzy beztrosko siedzą na ławce w parku, nie stosując żadnych środków ochronnych. W dole plakatu czytamy: „Nie naginaj reguł. Nowa mutacja COVID-19 szybko się rozprzestrzenia, a około jedna na trzy osoby jest nosicielem koronawirusa bez żadnych objawów”. Wreszcie na trzecim plakacie, zatytułowanym „Ćwicz bezpiecznie. Nie ryzykuj” przedstawiona została para biegaczy, znajdujących się w pewnej od siebie odległości. W dole plakatu czytamy: „Nie naginaj reguł. Nowa mutacja COVID-19 szybko się rozprzestrzenia, a około jedna na trzy osoby jest nosicielem koronawirusa bez żadnych objawów. Ćwicz sam lub z jedną osobą z innego gospodarstwa domowego i utrzymuj dystans”.

Meeting others unnecessarily could be the link in a chain of transmission that has a vulnerable person at the end.



Please, stay at home this weekend. pic.twitter.com/c6YmFeccdX