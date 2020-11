Primark, Waitrose, M&S i Aldi zmienią godziny otwarcia sklepów. Żeby ułatwić przedświąteczne zakupy

Fot. Getty

Wiodące sklepy w Anglii już zapowiedziały, że przed Świętami Bożego Narodzenia zmienią godziny otwarcia sklepów, żeby każdy mógł na spokojnie i w miarę bezpiecznie zrobić zakupy. Informację w tym względzie przekazały już m.in. Primark, Waitrose, M&S i Aldi, ale należy się spodziewać, że do tych gigantów handlu detalicznego dołączą już wkrótce kolejni.