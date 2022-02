Primark sprzedaje ubrania dla dzieci z „seksistowskim przekazem”? Znana angielska pisarka rozpętała burzę w internecie

Fot. Getty

To nie pierwszy raz, gdy sieć Primark musi się zmierzyć z krytyką w zakresie oferowanych w sklepach produktów opatrzonych niestosownymi nadrukami. Tym razem krytycy zarzucają Primarkowi, że ma w sprzedaży ubrania dla dzieci z „seksistowskim przekazem”.

Czy Primark znów czegoś nie dopatrzył i dopuścił do sprzedaży rzeczy opatrzone niestosownymi nadrukami? Czy jednak fala krytyki, która po raz kolejny wylewa się na irlandzkie przedsiębiorstwo odzieżowe, jest zdecydowanie przesadzona?

Brytyjska pisarka wypowiada „wojnę” uprzedzeniom

Sprawę nagłośniła znana angielska pisarka Kate Long, autorka bestsellerowej powieści „Podręcznik złej matki”. Long zamieściła tweeta, w którym poinformowała, że w Primarku sprzedawane są ubrania dla dziewczynek z napisami takimi jak „Bądź dobra, czyń dobro”, „Wdzięczna za dzisiejszy dzień”, „Bądź optymistyczna” i „Bądź dla siebie miła”. Z kolei napisy na ubraniach dla chłopców były zgoła inne, np.: „Odkrywaj, nic cię nie powstrzymuje”, „Moc”, „Niesamowite przygody” i „Przyszłość”. Brytyjska pisarka zarzuciła irlandzkiej sieci, że promuje przesłanie do młodych dziewcząt, by „były uległe i bierne”. „Zawsze myśl o innych. Uśmiechnij się, bo na tym świecie to twoja praca” – oburzyła się Long. I dodała, że w tym samym czasie chłopcom nie powtarza się ustawicznie, by byli „kochający, życzliwi, wdzięczni, radośni, doskonali czy pozytywni”.

Różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn

Kate Long zwróciła uwagę na fakt, że dziewczynki nadal zbyt często postrzega się w kategoriach odczuwania i odpowiedniego zachowywania się względem innych, podczas gdy chłopców – w kategorii „robienia czegoś”. „Czy ktoś jest tu w stanie dostrzec różnicę w tonie? Różnicę w narracji? Chłopcy są niesamowici sami w sobie i nie muszą brać pod uwagę nikogo innego” - zaznaczyła oburzona, brytyjska pisarka. I dodała: „U chłopców chodzi o 'robienie' czegoś, a u dziewczynek o 'odczuwanie'. Chłopcy biorą to, co chcą, dziewczyny uważają za innych. Jest to niesamowicie seksistowskie, przestarzałe i nieprzydatne, zarówno dla chłopców, jak i dziewcząt. Przestańcie wmawiać dziewczynkom, że ich rolą jest służenie innym! Przestańcie wmawiać chłopcom, że nie powinni mieć nic wspólnego z dobrocią i miłością! Co to jest? Powrót do lat 50-tych [ubiegłego wieku]?”.

Tweety Long spotkały się generalnie z bardzo pozytywną reakcją internautów, którzy stwierdzili, że ubrania nie powinny być tak naznaczone płciowo. „To jest tak ważny tweet! Nieświadome uprzedzenia są wszędzie! Spędziłam całe dzieciństwo, walcząc z tradycyjnymi 'dziewczęcymi' rolami. Mam 43 lata!” - napisała pod postem jedna z internautek.