Primark liczy gigantyczne zyski w czasie inflacji

Właściciel Primarka podniósł swoją całoroczną prognozę zysków po odnotowaniu 16 proc. wzrostu sprzedaży w Associated British Foods. Okazało się, że zyski firmy wzrosły do 4,7 miliarda funtów w ciągu trzech miesięcy do końca maja.

Po odnotowaniu wzrostu zysków ze sprzedaży napędzanych wyższymi cenami, właściciel Primarka zdecydował się podnieść swoją roczną prognozę. Associated British Foods posiadający nie tylko Primarka, ale także firmy zajmujące się sprzedażą produktów spożywczych, chwali się wzrostem sprzedaży o 16 proc. w ciągu zaledwie trzech miesięcy.





Primark bogaci się na inflacji?

Sprzedaż w Primarku wzrosła o 13 proc. we wszystkich sklepach sieci na całym świecie i o 6 proc. w samej Wielkiej Brytanii w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego. Okazuje się, że przyczyną większych zysków firmy były wyższe średnie ceny sprzedaży produktów.

Gigant handlu detalicznego spodziewa się teraz rocznego zysku operacyjnego wyższego niż w roku ubiegłym.

- Głównym czynnikiem wpływającym na obecne wyniki sprzedaży są ceny związane z inflacją w systemie – powiedział agencji prasowej PA Eoin Tonge, dyrektor finansowy AB Foods.

Zaznaczył, że wzrost liczby produktów, które mieszkańcy UK wkładają do swoich koszyków zakupowych – zmniejszył się w ostatnim kwartale z powodu „niekorzystnych warunków pogodowych”. Dodał, że sprzedaż w Europie południowej i regionie Półwyspu Iberyjskiego osiągnęła szczególnie dobre wyniki przy cieplejszej pogodzie.

- Zdecydowanie istnieją oznaki złagodzenia inflacji z punktu widzenia kosztów, ale nadal jest to bardzo wysoka inflacja i nadal istnieje spora zmienność – stwierdził Tonge.

Ludzie nie rezygnują z zakupów

Eoin Tonge zauważył, że sytuacja jest nadal trudna, jednak nie powstrzymuje to konsumentów przed robieniem zakupów. Primark, który ma 191 sklepów w Wielkiej Brytanii, poinformował, że ubrania i akcesoria, a także produkty „health and beauty” sprzedają się dobrze w tym okresie.

ABF poinformowało, że jego biznes spożywczy nadal dobrze sobie radzi, a sprzedaż w branży wzrosła o 13 proc. do 1,05 mld GBP.

- Zaobserwowaliśmy silny, stały wzrost sprzedaży artykułów spożywczych i składników, w dużej mierze napędzany koniecznymi działaniami cenowymi podjętymi na początku roku w celu zrównoważenia wzrostu kosztów produkcji – podała firma.

