Ceny w Primarku nie wzrosną do lata 2023 roku, pomimo rosnących kosztów

Primark nie podniesie cen w swoich sklepach pomimo rosnących kosztów, jak zapewniają władze Associated British Foods, do których należy marka popularnej w UK sieciówki odzieżowej.

ABF jest świadome tego, iż w obecnej sytuacji mieszkańcy UK stają nierzadko przed trudnymi wyborami, na co mogą wydać pieniądze, a kiedy muszą wstrzymać się z kupnem danej rzeczy. W związku z kryzysem kosztów utrzymania, galopującą inflacją i stopami procentowymi i „ogólną niepewnością gospodarczą” złożono obietnicę, że ceny w sklepach Primark nie wzrosną do lata 2023 roku. Żadna podwyżka na asortyment oferowany nie zostanie wprowadzona, poza tymi, które zostały wdrożone niedawno lub wcześniej zostały zaplanowane.

Co z cenami w Primarku?

Jak czytamy na łamach serwisu informacyjnego BBC, sieć Primark znajduje się w bardzo dobrej kondycji. Ubrania na zimę, takie jak ciepłe legginsy termiczne oraz tzw. snuddies, czyli rodzaj oversizowych bluz z kapturem, sprzedają się „niewiarygodnie dobrze". Ludzie wstrzymujący się z uruchamianiem ogrzewania niejako w ramach oszczędności zaopatrzyli się w ciepłe ubrania. Na poparcie deklaracji ABF można przytoczyć konkretne liczby. Sprzedaż w Primarku wzrosła do 7,7 mld funtów w ciągu roku do września, co oznacza wzrost o 43% w skali rok do roku.

„Biorąc pod uwagę prawdopodobny spadek dochodu rozporządzalnego konsumentów, zdecydowaliśmy w tym roku nie wprowadzać dalszych podwyżek cen w zakresach jesień/zima i wiosna/lato poza tymi już wdrożonymi i planowanymi. Uważamy, że ta decyzja leży w najlepszym interesie Primarku” - czytamy w oficjalnym oświadczeniu w tej sprawie.

Władze sieci obiecują, że nie będzie podwyżek

Warto w tym kontekście dodać, iż Primark uchodzi za markę oferującą stosunkowo tanie wyroby, która jest niejako alternatywą dla sieciówek z High Street. Prezes firmy Michael McLintock oszacował, że inflacja podniosła koszty całej grupy o około 1 mld funtów w ostatnim roku. Z kolei George Weston, stojący na czele ABF, zaznaczał, iż chociaż firma boryka się z rosnącymi kosztami surowców i energii, chce „pozostać przy” swoich klientach.

Przypomnijmy, sprzedaż w sklepach Primark po pandemii utrzymuje się na wysokim poziomie. Pod koniec lutego 2022 roku mieszkańcy Wielkiej Brytanii chętnie wrócili do zakupów w sklepach stacjonarnych. Sprzedaż wzrosła w znanej sieciówce o niemal 60 proc. po ożywieniu związanym z wygasaniem pandemii. Associated British Foods stwierdziło, że obecnie zysk ze sprzedaży jest na znacząco wyższym poziomie niż w ubiegłym roku.

„Uważamy, że ta decyzja leży w najlepszym interesie Primark”

Według szacunków ABF oczekuje się, że tegoroczna sprzedaż liczona do początku marca, choć znacznie lepsza niż w czasie pandemii, będzie jednak wciąż gorsza niż przed pandemią. ABF spodziewa się, że na początku marca zyski będą o 9 proc. niższe niż w podobnym okresie dwa lata temu, natomiast w skali całego roku oczekuje się, że zyski będą niższe o 8 proc. od tych, które Primark przynosił przed pandemią.

Nieco wcześniej, w styczniu 2022 głośno było o likwidacji około 400 miejsc pracy w sklepach w całej Wielkiej Brytanii. Wiele dotychczasowych funkcji i stanowisk wchodzących w skład zespołów zarządzających miało zostać usuniętych. W zamian za usunięte stanowiska (a wraz z nimi – zlikwidowane miejsca pracy) ma się pojawić nowa rola, obejmująca kierowanie sprzedażą na poziomie „podstawowym”. Celem restrukturyzacji jest poprawa wydajności sklepów Primark na Wyspach. Przypomnijmy, że w całej Wielkiej Brytanii Primark ma obecnie 191 sklepów, w których zatrudnionych jest około 29 000 pracowników.

Sprzedaż w popularnej sieciówce nadal pozostaje wysoka.

Primark Stores Limited to irlandzkie przedsiębiorstwo odzieżowe zajmujące się sprzedażą detaliczną odzieży, należące do koncernu Associated British Foods. Na rodzimym rynku przedsiębiorstwo operuje pod nazwą Penneys.

Przedsiębiorstwo zostało założone w 1969 roku, a jego siedziba mieści się w Dublinie. W 2015 roku sieć Primark liczyła ponad 270 sklepów w dziewięciu krajach Europy: w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Austrii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech i Portugalii, a także w Stanach Zjednoczonych. W kwietniu 2016 otwarto pierwszy sklep we Włoszech. W sierpniu 2020 roku spółka otworzyła swój pierwszy sklep w Polsce, w Galerii Młociny w Warszawie. W maju 2021 roku otwarto drugi w Galerii Posnania w Poznaniu.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: polishexpress.co.uk – będzie nam miło!

Artykuły polecane przez polishexpress.co.uk:

Polak z Carlise pokonał brytyjskie przepisy i udało mu się sprowadzić do UK swoją żonę i syna

Zakupy w Tesco będą niemożliwe bez karty Clubcard i pobrania aplikacji? Brytyjczyk wściekł się, gdy nie mógł bez tego kupić kanapki

Progi podatkowe zostaną zamrożone do 2028 roku? Wszyscy w UK będą musieli zrzucić się na ogromną dziurę w finansach publicznych

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!