Prezes NBP zapowiada, że na banknocie 1000-złotowym ma znaleźć się... kobieta!

Foto: Flickr NBP

Adam Glapiński zapowiedział, że jeśli do obiegu w Polsce wejdzie banknot o nominale 1000 złotych to pojawi się na nim... kobieta! "Ze względu na ducha czasów będę proponował królową, kobietę" - komentował szef NBP.

Jeszcze w połowie stycznia 2021 obecny szef Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński chwalił decyzję polskiego rządu o wprowadzeniu do obiegu banknotu o nominale 500 złotych. Zwracał on uwagę, że cieszył się on wielką popularnością po wybuchu pandemii. Polacy, w obawie przed kryzysem, wykazali się mniejszym zaufaniem do "wirtualnego" pieniądze i skłaniali się bardziej ku bardziej realnej, papierowej walucie.

1000 złotych na jednym banknocie coraz bliżej...

"Myślę, że następny prezes, a mam nadzieję ja w następnej kadencji, ale każdy prezes który przyjdzie, będzie wprowadzał banknot 1000 zł w pewnym momencie" - oświadczył Glapiński w czasie jednej z wideokonferencji. W nawiązaniu do jego słów pod koniec stycznia 2021 głos zabrał Krzysztof Kowalczyk, zastępca dyrektora departamentu emisyjno-skarbcowego NBP. Jego zdaniem szansa na taki ruch jest możliwa w najbliższym czasie. Kiedy konkretnie? Między 2025 a 2026.

Tymczasem w wywiadzie udzielonym "Sieciom" do tego tematu wrócił prezes Adam Glapiński. "Ze względu na ducha czasów będę proponował królową, kobietę. Były wielkie królowe w historii, Polacy zawsze kobiety szanowali, traktowali je często nawet bardziej podmiotowo niż w innych krajach i kulturach" - stwierdził szef NBP.

Do obiegu trafi również z twarzą... Jarosława Kaczyńskiego!

Warto dodać, że taki koncept nie jest wcale nowy i w zasadzie trudno uznać go w jakikolwiek sposób za "ducha obecnych czasów". Jeszcze w 1995 roku pojawił się pomysł, aby jeden z banknotów ozdobić obliczem Jadwigi Andegaweńskiej, a więc pierwsza kobieta, która została wybrana na króla Polski. Glapiński jednocześnie dodaje, że "to jeszcze nie etap", aby decydować o tym, jaki król znajdzie się na banknocie.

Warto również przy tej okazji wspomnieć, że już w 2021 roku rozpocznie się emisja banknotów z wizerunkiem... Jarosława Kaczyńskiego! Narodowy Bank Polski chce wyemitować kolekcjonerski banknot z obecnym liderem Prawa i Sprawiedliwości.