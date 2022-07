Prezenterka mdleje na wizji podczas debaty kandydatów na premiera UK - zobacz WIDEO

Fot: YouTube Guardian News

Dramatyczne wydarzenia przerwały drugą debatę między Liz Truss, a Rishim Sunakiem. Rozmowa kandydatów zorganizowana przez "The Sun" i TalkTV została odwołana po tym, jak prowadząca to wydarzenia prezenterka straciła przytomność w trakcie programu.

Gdy starająca się o premierostwo Liz Truss tłumaczyła swój pogląd na politykę zagraniczną Wielkiej Brytanii, sytuację na Ukrainie i podejście do Władimira Putina, w studio, gdzie odbywała się debata kandydatów do objęcie schedy po Borisie Johnsonie, dało się usłyszeć potężny huk. Na twarzy polityczki torysów dało się zobaczyć autentyczny lęk, a z jej ust padły słowa "o mój Boże". Widzowie jeszcze nie wiedzieli co się stało, ale Truss już widziała na własne oczy.

Prowadzącą rozmowę z politykami Partii Konserwatywnej Kate McCann straciła przytomność.

Wypadek przerwał debatę między Rishim Sunakiem a Liz Truss

Zobaczcie sami, jak to wyglądało:

Podczas rozmowy prezenterka straciła przytomność - co się stało?

Jak podaje portal "Metro", Rishi Sunak, który akurat nie był zajęty klarowaniem swojego stanowiska, widząc co się dzieje, miał ruszyć na pomoc mdlejącej kobiecie. Później, miał ją również trzymać za rękę. Niestety, jego postępowanie nie zostało nagrane przez żadne kamery.

Stacja TalkTV potwierdziła, że stan Kate McCann jest dobry, ale ze względów medycznych postanowiono nie kontynuować debaty. Zarówno Sunak, jak i Truss wyrazili pełną gotowość do udziału w kolejnej rozmowie, o ile taki "rewanż" zostanie zorganizowany. Oboje kandydaci złożyli McCann najlepsze życzenia dotyczące zdrowia i wyrazili wdzięczność, że nic groźnego się nie stało.

